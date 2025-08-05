"دبي للشركات العائلية" يطلق ثلاث خدمات استشارية

أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ثلاث خدمات استشارية متخصصة مصممة لدعم استدامة ونمو الشركات العائلية على المدى البعيد وتعزيز حوكمتها.

تهدف هذه الخدمات النوعية للارتقاء بالقدرات المتكاملة لكافة الشركات العائلية العاملة في دبي، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل، ويدعم إمكاناتها لمواكبة مستجدات المشهد الاقتصادي، ومواجهة التحديات واستثمار الفرص الواعدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مركز دبي للشركات العائلية بتعزيز مساهمة الشركات العائلية في نمو الاقتصاد الوطني بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة، وذلك من خلال الارتقاء بتنافسية هذه الفئة الحيوية من الشركات عبر حماية مصالحها وتنظيم نشاطاتها، والاستثمار في مهارات قياداتها من أجل استدامة مستقبلها.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الشركات العائلية تعتبر محركاً حيوياً للنمو والتنوع والابتكار في منظومة اقتصاد دبي، ويمثل استدامة نجاحها ضمانة حقيقية للارتقاء بتنافسية الإمارة وتحفيز نموها المستدام.

وأكد حرص مركز دبي للشركات العائلية على دعم هذه الشركات وتمكينها من مواكبة التحولات الاقتصادية، وتبني أفضل الممارسات العالمية بما ينعكس إيجاباً على تطور القطاع الخاص الوطني، وترسيخ بيئة أعمال مرنة ومستدامة تُسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار.

وتشمل قائمة الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز، خدمة تقييم الوضع الراهن ومراجعة ميثاق العائلة، والتي توفر تقييماً دقيقاً لإطار الحوكمة المعتمد في الشركات العائلية، بما يشمل مراجعة شاملة لميثاق العائلة الحالي، بالاستفادة من الأداة الآلية لتقييم حوكمة الشركات العائلية التي يوفرها المركز لتقييم مدى نضج عمليات الحوكمة لديها .

وتتيح هذه الخدمة تقييم أطر الحوكمة، وتحديد الثغرات والمخاطر، وتعزيز التوافق بين أصحاب المصلحة، كما تقدم توصيات مُصممة خصيصاً لتعزيز آليات الحوكمة وضمان النمو طويل الأجل.

أمّا الخدمة الثانية فتشمل صياغة ميثاق العائلة، والتي تقدم خارطة طريق إستراتيجية للشركات العائلية من خلال المساعدة في تحديد السياسات، وهياكل الحوكمة، وعمليات اتخاذ القرار اللازمة لضمان استدامة الشركات على المدى الطويل ، فيما تتم هذه العملية بالاعتماد على رؤى مستمدة من مقابلات مع أفراد العائلة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركة العائلية.

وتضمن الخدمة من خلال ورش عمل ومناقشات موسّعة، مشاركة جميع أفراد العائلة والتوافق بينهم، مما يدعم تصميم ميثاقٍ يجسّد رؤيتهم وقيمهم الجماعية، إلى جانب تحديد معايير واضحة للترشيح والأهلية للإدارة، وتحسين عمليات اتخاذ القرار الخاصة بالهيئات الإدارية للشركة، وبالتالي، تحدد هذه الخدمة الأدوار والمسؤوليات، وتصيغ الرؤية والقيم المشتركة، وتعزز الحوار المفتوح، كما ترسي قواعد واضحة لمنع أي تضارب في المصالح مستقبلاً.

وتتمثل الخدمة الثالثة في تخطيط المكتب العائلي والذي يشكل منصة خاصة مكرّسة لإدارة الثروات والاستثمارات والشؤون المالية للعائلة.

وينظم المركز ورش عمل بهدف توضيح مفهوم المكتب العائلي والتعريف بأساسياته، ودعم العائلات في وضع الأهداف الخاصة بمكاتبها، ونطاق الخدمات التي ستُقدمها، إلى جانب تحديد متطلباتها من الكوادر والموظفين.

وتساعد هذه الخدمة علاوةً على ذلك، في توضيح غرض وإطار عمل المكتب العائلي وأهدافه الإستراتيجية، كما تستكشف النطاق الكامل لخدمات إدارة الثروة والتخطيط للإرث، وتحدد المهارات والأدوار الرئيسية اللازمة لإنشاء مكتب عائلي ناجح.