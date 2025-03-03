غرفة دبي العالمية تدعم توسع "تاتش فورس" المتخصصة بالتكنولوجيا إلى نيجيريا

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسّع شركة "تاتش فورس لحلول تكنولوجيا المعلومات" المتخصصة بالاستشارات وخدمات التعهيد ومقرها دبي، إلى نيجيريا.

ولعبت الغرفة من خلال مكتبها بمدينة لاغوس في نيجيريا، دوراً محورياً في تعريف شركة "تاتش فورس"، على شركة "آوتسيس" النيجيرية المتخصصة في مجال خدمات التفاعل مع العملاء وتعهيد العمليات التجارية.

وساهمت جهود الغرفة بتطور المباحثات بين الشركتين والتي أثمرت عن إبرام اتفاقية شراكة بين الطرفين. وبموجب الاتفاقية، ستتعاون "آوتسيس" و"تاتش فورس" لتحديد فرص الأعمال الواعدة في السوق النيجيرية.

وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: "نلتزم بتقديم خدمات شاملة تمكّن الشركات العاملة في دبي من دخول الأسواق العالمية الواعدة، لتحقيق النجاح والازدهار فيها، مما يساهم بدوره في تعزيز النمو المستدام للقطاع الخاص المحلي والارتقاء بتنافسيته. مستمرون بدعم شركاتنا في التوسع الخارجي وتعريفيهم بفرص الاستثمار والنمو".

ومن جانبه، قال سيد شاهان، مؤسس شركة "تاتش فورس لحلول تكنولوجيا المعلومات": "لعب الدعم الذي قدّمته غرفة دبي العالمية دوراً محورياً في نجاح توسعنا في السوق الأفريقية، حيث شكلت الإرشادات والموارد التي قدمتها الغرفة عاملاً حيوياً في توسيع نطاق عملياتنا التشغيلية، وطرح حلولنا في سوق ديناميكية وسريعة النمو مثل أفريقيا".

وبدوره قال إيكينا أوديك، الرئيس التنفيذي لشركة "آوتسيس": "يهدف التعاون مع شركة "تاتش فورس" لتوفير منتجاتها وخدماتها في نيجيريا. ويأتي ذلك في إطار تركيزنا على استقطاب فرص الأعمال الجديدة وتقديم الدعم للعملاء. ونقدر عالياً الدعم الذي قدمته غرفة دبي العالمية والذي يؤكد أهمية التعاون البنّاء".

وتواصل غرفة دبي العالمية، عبر شبكة مكاتبها العالمية التي تضم 33 مكتباً، جهودها الرامية لربط الشركات العاملة في دبي مع شركاء موثوقين لتسهيل توسعها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين وأصحاب المواهب العالمية إلى دبي