طيران الإمارات توسع شبكتها العالمية بإطلاق ثلاث وجهات جديدة رسمياً

تستعد طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، لتعزيز حضورها في قارة آسيا من خلال إطلاق رحلات يومية مباشرة بين دبي وشينزن في الصين اعتباراً من 1 يوليو 2025، كما ستبدأ الناقلة تشغيل أربع رحلات أسبوعياً إلى دانانغ في فيتنام اعتباراً من 2 يونيو، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى سيام ريب في كمبوديا اعتباراً من 3 يونيو (حزيران)*، حيث ستربط المدينتان عبر بانكوك في تايلاند.

ومن شأن إضافة الوجهات الثلاث ترسيخ ريادة طيران الإمارات بامتلاكها أكبر شبكة وجهات وأكثرها تنوعاً بين الناقلات غير الآسيوية في منطقة شرق آسيا، حيث توفر 269 رحلة أسبوعياً من دبي إلى 24 وجهة، كما تمثل هذه التوسعة الجديدة رابع بوابة لطيران الإمارات إلى البر الرئيسي الصيني، وثالث وجهة في فيتنام، وثاني وجهة في كمبوديا.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نواصل التزامنا بتوفير وصول غير مسبوق لمسافري الأعمال والترفيه إلى منطقة جنوب شرق آسيا وشرق آسيا بشكل أوسع، من خلال جدول رحلات موسّع، ويمثل توسعنا إلى شينزن فرصة جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين هذا المركز التكنولوجي والأسواق العالمية. ومع استعدادنا لإطلاق العمليات، نُعرب عن امتناننا للسلطات الصينية وشركائنا في المطارات على دعمهم المستمر، ونتطلع إلى إنجاح هذا المسار وتعزيز الروابط الثقافية، إلى جانب استكشاف آفاق اقتصادية جديدة".

وأضاف: "تحتل فيتنام مكانة استراتيجية ضمن شبكة وجهاتنا في جنوب شرق آسيا، ويأتي قرارنا بتوسيع عملياتنا إلى دا نانغ، كثالث وجهة لنا في فيتنام، في توقيت مثالي عقب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وفيتنام، وكلنا ثقة من أن خدمتنا الجديدة ستسهم في تعزيز التعاون التجاري والتبادل الاقتصادي بين البلدين، ونود أن نشكر شركاءنا المحليين ومطار دانانغ الدولي على دعمهم المستمر.

وأكمل: "كما تسهّل طيران الإمارات الآن على المسافرين زيارة سيام ريب، موطن معبد أنغكور وات، إحدى أبرز الوجهات السياحية في كمبوديا، والتي تشتهر بعجائبها الأثرية وجمالها الطبيعي الخلاب، ومن خلال إضافة هذه الوجهات الجديدة، فإننا نعزز الروابط مع المنطقة، ونمنح عملاءنا خيارات أوسع، ونوفر تجربة سفر لا تضاهى، إلى جانب ضمان رحلات سلسة ومريحة من وإلى أكبر مدن الصين، والمراكز الاقتصادية والسياحية الصاعدة في فيتنام، والكنوز السياحية في كمبوديا".

طيران الإمارات تتوسع إلى شينزن

مع إطلاق طيران الإمارات خدمتها إلى شينزن، فإن الناقلة تعزز حضورها في الصين كأول ناقلة شرق أوسطية تُشغّل رحلة يومية إلى مركز الابتكار والتكنولوجيا في البر الرئيسي الصيني. وكانت طيران الإمارات قد حققت إنجازاً بارزاً في العام 2002 عندما أصبحت أول ناقلة تربط الشرق الأوسط مباشرةً بالبر الرئيسي الصيني عبر إطلاق رحلاتها بين دبي وشنغهاي, وقد شكلت هذه الخطوة بداية شراكة ناجحة استمرت لأكثر من عقدين، مدعومة بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين دولتي الإمارات والصين، من خلال عملياتها في بكين وشنغهاي وجوانزو.

وجاءت جدولة مواعيد رحلات شينزن بشكل يعزز رحلات المتابعة مع الوجهات الرئيسية في أفريقيا والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك كينيا، ومصر، وجنوب أفريقيا، والسعودية، بالإضافة إلى مراكز المال والأعمال في أوروبا مثل المملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، إلى جانب وجهات طيران الإمارات الرئيسية في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

وستقلع الرحلة "ئي كيه 328" من دبي الساعة 10:05 صباحاً، لتصل إلى شينزن الساعة 10:00 مساءً، أما رحلة العودة "ئي كيه 329"، فستغادر شينزن الساعة 11:55 مساءً، لتصل إلى دبي الساعة 03:40 من صباح اليوم التالي*.

وإلى جانب إطلاق الرحلة الجديدة، ستصبح شينزن أول وجهة في الصين التي يتم خدمتها بطائرة البوينج 777-300ER المحدثة بتقسيم الأربع درجات، حيث سيتمكن العملاء من الاستمتاع بمقاعد درجة الأعمال الجديدة والدرجة السياحية الممتازة. وستوفر الطائرة للمسافرين 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و40 مقعداً يتحول إلى سرير في درجة الأعمال، و24 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة و260 مقعداً في الدرجة السياحية.

وبفضل عملياتها للركاب والشحن، تُسهل طيران الإمارات نقل 2000 طن من البضائع أسبوعياً من البر الرئيسي للصين، ويُعدّ إضافة شينزن إلى شبكة الوجهات بمثابة جسر حيوي يربط الشركات الصينية بالأسواق العالمية، مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين دولتي الإمارات والصين، حيث تُعدّ شينزن مركزاً عالمياً لتصنيع التكنولوجيا، ما يولّد تدفقات شحن قيّمة تتطلب مناولة متخصصة وتسليماً سريعاً، لا سيما للأجهزة الإلكترونية المتطورة والمنتجات التقنية، كما أن المدينة جزء من منطقة اقتصادية خاصة وتواصل تطوير قدراتها في مناولة الشحن، ومن المتوقع أن تنقل "الإمارات للشحن الجوي" نحو 10 أطنان من البضائع في كل رحلة بين شينزن ودبي، لدعم صادرات مثل الأجهزة عالية التقنية ومنتجات التجارة الإلكترونية.

طيران الإمارات تعزز حضورها في فيتنام وكمبوديا

تعزز طيران الإمارات حضورها في فيتنام مع إطلاق 4 رحلات أسبوعياً إلى دا نانغ عبر بانكوك، ما يجعلها الوجهة الثالثة للناقلة في فيتنام بعد هانوي وهو تشي منه، وستُشغّل الناقلة هذه الرحلات على متن طائرة البوينج 777 أيام الاثنين، والأربعاء، والجمعة، والأحد، وراعت طيران الإمارات وضع جدول رحلات يوفّر رحلات ربط مريحة للمسافرين، مع وصول سلس إلى المدن الأوروبية الكبرى مثل لندن، وباريس، وأمستردام، ومانشستر، وميلانو، وروما، وكذلك المدن الأمريكية الكبرى.

وستقلع الرحلة "ئي كيه 370" من دبي الساعة 09:00 صباحاً، لتصل إلى بانكوك الساعة 06:25 مساءً، ثم ستغادر الرحلة من بانكوك في الساعة 08:10 مساءً، لتصل إلى دا نانغ الساعة 09:50 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 371"، فستغادر دا نانغ الساعة 11:30 مساءً، لتصل إلى بانكوك الساعة 01:10 صباح اليوم التالي، وبعد ذلك، ستغادر الرحلة في الساعة 03:40 صباحاً، لتصل إلى دبي الساعة 06:50 صباحاً. جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وبانكوك ودا نانغ.

كما ستُشغّل طيران الإمارات ثلاث رحلات أسبوعياً إلى سيام ريب في كمبوديا أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت، حيث ستغادر الرحلة "ئي كيه 370" من دبي الساعة 09:00 صباحاً، لتصل إلى بانكوك الساعة 06:25 مساءً، ثم ستغادر الرحلة من بانكوك في الساعة 08:10 مساءً، لتصل إلى سيام ريب الساعة 09:30 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 371"، فستغادر سيام ريب الساعة 11:30 مساءً، لتصل إلى بانكوك الساعة 01:10 صباح اليوم التالي، ثم ستغادر الرحلة في الساعة 03:40 صباحاً، لتصل إلى دبي الساعة 06:50 صباحاً. جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وبانكوك وسيام ريب. وستُسهم هذه الخدمة في توفير رحلات ربط مثالية للمسافرين بغرض الترفيه من خلال رحلات يومية متعددة من فرنسا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، والبرتغال وروسيا.

وستُشغّل طيران الإمارات رحلاتها إلى دا نانغ، وسيام ريب عبر متن متن طائرة البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجتين، والتي توفر 35 مقعداً يتحول إلى سرير في درجة الأعمال و386 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية. ويمكن لعملاء طيران الإمارات الراغبين في دمج رحلات متعددة المدن عبر بانكوك (التي تُخدمها بخمس رحلات يومياً) الوصول بسهولة وراحة إلى دا نانغ أو سيام ريب، كما يمكن لعملاء الدرجة الأولى ودرجة الأعمال الاسترخاء في صالة طيران الإمارات التي تم توسعتها مؤخراً والتي توفر تجربة راقية وفاخرة على الأرض أثناء انتظار رحلات المتابعة في بانكوك.

وسيستفيد العملاء الذين يخططون لرحلاتهم إلى شينزن، ودا نانغ، وسيام ريب أو بانكوك عبر وجهات طيران الإمارات الحالية، من الشراكات الاستثنائية التي تشمل 24 اتفاقية شراكة بالرمز وشراكة الإنترلاين، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الرحلات المتكاملة بين المدن بسلاسة.

وسيتمكن العملاء الذين يسافرون على رحلات إلى شينزن، ودا نانغ، وسيام ريب من الاستمتاع بضيافة طيران الإمارات المميزة طوال رحلتهم، حيث يمكنهم تذوق المأكولات المستوحاة من المطبخ الإقليمي والمشروبات الفاخرة عبر جميع فئات المقصورات، كما يقدّم نظام الترفيه ice الحائز الجوائز، مكتبة واسعة تضم أكثر من 6500 قناة من الأفلام الدولية، والمسلسلات التلفزيونية، والموسيقى، والبودكاست، والألعاب والمتوفرة بأكثر من 40 لغة بما في ذلك الماندارين، الكانتونية، والخميرية.

أما المسافرون الذين يرغبون في استكشاف أحدث وجهات طيران الإمارات يمكنهم الاستفادة من خدمات الإمارات للعطلات، التي تقدم رحلات متعددة الوجهات مصممة خصيصاً لتجمع بين دبي وتايلاند وكمبوديا أو دبي وتايلاند وفيتنام، حيث تتيح هذه الرحلات الاسترخاء على الشواطئ، والانغماس في الثقافات المحلية، والتراث المميز، والمناظر الطبيعية الخلابة، وكل ذلك في رحلة سلسة واحدة.