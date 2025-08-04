568 مليون هاتف ذكي صناعة صينية فى النصف الاول من 2025

سجل حجم إنتاج الهواتف الذكية في الصين 563 مليون وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 0.5 بالمئة على أساس سنوي، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وأوضحت البيانات أن القيمة المضافة لقطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية خلال النصف الأول من 2025 ارتفعت بنسبة 11.1 بالمئة على أساس سنوي، وكانت نسبة ارتفاعها أعلى بمقدار 4.7 و1.6 نقطة مئوية عن النسبتين المسجلتين للقطاع الصناعي وقطاع الصناعات التحويلية عالية التقنية خلال نفس الفترة على التوالي.

ومن بين المنتجات الرئيسية، بلغ إنتاج معدات الحواسيب الصغيرة 166 مليون وحدة، بزيادة 5.6 بالمئة على أساس سنوي، حيث بلغ إنتاج الدوائر المتكاملة 239.5 مليار وحدة، بزيادة 8.7 بالمئة، وفق وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

كما حقق قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية زيادة بقيمة تسليم الصادرات بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة.

وبلغت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 8.04 تريليون يوان "1.12 تريليون دولار"، بزيادة 9.4 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت أرباحها المجمعة 302.4 مليار يوان، بزيادة 3.5 بالمئة.