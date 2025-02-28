إطلاق «سنسيا» على الواجهة البحرية في مدينة دبي الملاحية

أعلنت «بيوند للتطوير العقاري»، عن إطلاق مشروعها الثالث المميز «سنسيا» ضمن المخطط الرئيسي البالغة مساحته 8 ملايين قدم مربع على الواجهة البحرية لمدينة دبي الملاحية. ويأتي هذا الإطلاق بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروعا «ساريا» و«أورايز» والاهتمام الواسع من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. ويمثل إطلاق «سنسيا» محطة بارزة في مسيرة «بيوند»، مما يعكس النمو السريع للشركة خلال ستة أشهر فقط من تأسيسها، ويؤكد على ثقة المستثمرين القوية بمشاريعها المبتكرة والمتميزة، ويتألف برج «سنسيا» من 36 طابقًا، ومن المتوقع تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2029. ويضم المشروع 275 وحدة سكنية فاخرة.

وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة بيوند للتطوير العقاري: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر وجهات الاستثمار العقاري والمعيشة جاذبية على مستوى العالم، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها التنظيمية المتقدمة والداعمة للنمو. ويشهد الطلب على المشاريع السكنية الفاخرة في مواقع الاستراتيجية على الوجهات البحرية للإمارة نمواً متزايداً، مما يعكس اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين وثقتهم بالقطاع العقاري في الامارة وهذا ما كان جلياً من خلال النجاح الكبير لمشاريعنا التي اطلقناها مؤخراً في مدينة دبي الملاحية.»

وأضاف قائلاً: «تماشيًا مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، يعزز مشروع سنسيا مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والمعيشة الفاخرة ويوفر نموذجاً رائداً للحياة العصرية على الواجهة البحرية، حيث يدمج بين إيقاع الحياة الحضرية والسكينة والبيئة الطبيعية الساحرة..ومع كل مشروع جديد، نعمل في ’بيوند‘ ابتكار مشاريع ملهمة تتعدى المباني العمرانية لخلق مجتمعات معيشية متكاملة توفر تجارب معيشية مصممة بدقة لتلبية احتياجات كل من المستثمرين والسكان الباحثين عن التميز. لدينا رؤية جريئة ومبتكرة لمستقبل الحياة الحضرية الفاخرة على الواجهة البحرية لمدينة دبي الملاحية.»