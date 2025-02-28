غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الإندونيسي لدعم نمو العلاقات الاستثمارية

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الإندونيسي، وذلك بهدف دعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية، وتطوير آفاق الفرص المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي وإندونيسيا، مما يرفع العدد الإجمالي لمجالس الأعمال العاملة تحت مظلة الغرفة إلى 59 مجلساً.

وتعكس هذه الخطوة تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين من إندونيسيا، حيث تجاوزت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين دبي وإندونيسيا خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي حاجز الـ 10 مليارات درهم. وبلغ عدد الشركات الإندونيسية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي 160 شركة بنمو 60% على أساس سنوي.

وخلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإندونيسي الذي عقد مؤخراً في مقر غرف دبي، تمت مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون، وتنظيم فعاليات الأعمال الثنائية، بالإضافة إلى بحث الفرص وتبادل الخبرات والمعلومات.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تساهم مجالس الأعمال بدور حيوي في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، حيث توفر منصات تفاعلية للحوار والتعاون بين مجتمعات الأعمال.

ونحرص على تمكين هذه المجالس لدعم الشركات في استكشاف الفرص الواعدة، وتوسيع آفاق العمل المشترك، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي».

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي وإندونيسيا، افتتحت غرفة دبي العالمية عام 2023 مكتبها التمثيلي في مدينة جاكرتا في إندونيسيا، ومن ثم قامت في شهر مايو من العام 2024، بتنظيم 200 اجتماعاً ثنائياً للأعمال بين 17 شركة من دبي مع شركات إندونيسية في جاكرتا ضمن فعاليات بعثة تجارية إلى جنوب شرق آسيا شملت إندونيسيا وفيتنام.

واستقطب منتدى «مزاولة الأعمال مع إندونيسيا» الذي عقد ضمن فعاليات البعثة 472 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات المحلية الأندونيسية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع مجتمع الأعمال في دبي، وهو عدد قياسي يعكس الاهتمام من قبل القطاع الخاص في إندونيسيا بالتعاون والشراكة مع الشركات العاملة في دبي.

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.