طيران الإمارات توفر خدمات خاصة لعملائها خلال شهر رمضان

أكملت طيران الإمارات استعداداتها، لتقديم خدمات خاصة لعملائها، خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، حيث ستفدم الناقلة الآلاف من علب وجبات الإفطار للركاب الصائمين على متن الطائرة، وعند بوابات الصعود، وستقدم الأطباق الرمضانية التقليدية في صالاتها، فيما ستعزز المحتوى الديني والبرامج والمسلسلات الرمضانية، عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice.

الضيافة الرمضانية في الصالات

توفر طيران الإمارات في صالاتها بمطار دبي الدولي الحلويات العربية التقليدية والتمور والقهوة، خلال شهر رمضان، وستتضمن قوائم الطعام في صالات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال مجموعة منتقاة من المقبلات العربية الساخنة والباردة، وحساء العدس، وتتكون الأطباق الرئيسية من المشويات العربية المشكلة مع الطحينة، ولحم المندي المقدم مع الدقوس وصلصة الكزبرة والنعناع، والدجاج المكبوس المقدم مع صلصة الزبادي بالخيار، فيما تتنوع الحلويات بين الكنافة بكريمة الفستق، وحلاوة الجبن، وعش البلبل باللوتس، وبسبوسة بالقشطة، وكنافة الجبن، وقطايف الجوز، وبقلاوة الشوكولاته، والآيس كريم بنكهات القهوة العربية والتمر أو البقلاوة، بالإضافة إلى مجموعة من الحلويات والمعجنات العربية التقليدية، والمشروبات الكلاسيكية مثل الجلاب واللبن، كما ستقدم صالات طيران الإمارات في القاهرة وجدة مجموعة من الأطباق الرمضانية الكلاسيكية، وتضم صالات طيران الإمارات غرفاً مخصصة للصلاة ومرافق للوضوء.

علب وجبات الإفطار

وتوفر طيران الإمارات للركاب الصائمين المسافرين إلى وجهات محددة، الذين يوجدون عند بوابات الصعود إلى الطائرة في أوقات الإفطار، علباً تحتوي على الماء واللبن والموز والتمر.

إعلان وقت الإفطار

ولضمان أعلى مستويات الدقة للركاب الصائمين تستخدم طيران الإمارات أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار أثناء الرحلة، استناداً إلى أوقات شروق الشمس وغروبها في الموقع، الذي تمر منه الرحلة باستخدام خطوط الطول والعرض وارتفاع الطائرة عن الأرض، وسيعلن القبطان عن هذه المواعيد للركاب.

وجبات إفطار على متن الطائرة

وسيحظى العملاء في جميع الدرجات على متن رحلات مختارة خلال شهر رمضان بوجبات رمضانية متوازنة من الناحية الغذائية، وسيتم تقديم وجبات الإفطار في علب مخصصة صممتها طيران الإمارات، مستوحاة من التصاميم الهندسية، التي تميز الفن الإسلامي التقليدي. وستحتوي علب الوجبات الرمضانية على مقبلات خفيفة مثل الحمص أو المتبل مع الخبز العربي، وحلويات مثل شوكولاته اللوز، وبقلاوة الجوز، وكرات المشمش، والتمر التقليدي، إلى جانب لفائف الدجاج بالزعتر والجبن الموزاريلا، أو لفائف لحم الشاورما مع جبن الحلوم، مع مشروب اللبن، وتقدم طيران الإمارات علب الإفطار الرمضانية، إلى جانب خدمة الوجبات الساخنة المعتادة.

دعم العملاء المسافرين لأداء العمرة

وتقدم علب الإفطار الرمضانية على الرحلات، التي تخدم مجموعات العمرة المسافرة إلى جدة والمدينة المنورة، خلال شهر رمضان، ويمكن لكل معتمر في رحلات العودة من مطارات المملكة العربية السعودية اصطحاب عبوة واحدة من مياه زمزم سعة 5 لترات، وذلك في مطار دبي الدولي، ومختلف المطارات في المملكة العربية السعودية.

محتوى رمضاني

يعرض نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice خلال الشهر الفضيل محتوى دينياً خاصاً، مثل هدي النبي، وكلمات في حب الرسول، ومقاصد سور القرآن، ونفحات، كما يتضمن محتوى باللغة الأردية، وتلاوات للقرآن الكريم.

كما تتوفر أيضاً مجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية الجديدة، مثل صدف، دعاء السفر، العقدة، بالإضافة إلى بودكاست حكمت وهبي، إلى جانب أكثر من 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب على نظام ice، تتضمن 450 قناة عربية تعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية العربية، و400 قناة للموسيقى العربية والبودكاست.

إرشادات للموظفين

تنظم طيران الإمارات تدريبات توعوية خلال شهر رمضان لأفراد أطقم الخدمات الجوية، وفرق الخدمات الأرضية في دبي وعبر شبكتها، ووفرت موارد تدريبية خاصة لضمان إلمامهم بأهمية الشهر الفضيل، ودلالته الثقافية وتقاليده، والتعرف على مناسك الصيام حتى يكونوا على استعداد لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء في جميع نقاط الاتصال.