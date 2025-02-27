400 مليون درهم صافي أرباح «ويو بنك» في 2024

رسخت منصة «ويو بنك»، مكانتها ضمن قائمة البنوك الرقمية الـ 10 الأكثر ربحية على مستوى العالم، وأحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات في مجال ودائع الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد عامين فقط من إطلاقها.

واستناداً إلى مقاييس الأداء المالي لـ«ويو بنك» مقارنة بتقرير الربحية للبنوك الرقمية العالمية لعام 2024 الصادر عن شركة C-Innovation، وتحليل الإفصاحات القطاعية المتاحة، استطاعت المنصة التحول من بنك ناشئ إلى لاعب رائد في السوق. وبلغ حجم الميزانية العمومية لـويو بنك أكثر من 37 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2024، أي بزيادة تقارب 3x أضعاف على أساس سنوي، لتقدم بذلك نموذجاً في قدرة النماذج الرقمية، التي تركز على العملاء في تلبية متطلباتهم الحديثة، وإحداث نقلة نوعية في القطاع المالي، محققاً إيرادات تجاوزت 800 مليون درهم، وأرباحاً صافية تقارب الـ 400 مليون درهم بعد اقتطاع الضرائب.

وقال سالم النعيمي، رئيس مجلس إدارة «ويو بنك»: «تعكس نتائجنا القوية لعام 2024 التزامنا الراسخ تجاه الاقتصاد الإماراتي عبر دعم رواد الأعمال والشركات على الازدهار والتطور، ففي غضون عامين فقط أصبحنا البنك المفضل للشركات الجديدة، وأحد أكبر البنوك لخدمات الأعمال في دولة الإمارات، حيث استطعنا اكتساب ثقة أكثر من 90,000 شركة، لنكون شريكها المالي. كما وسعنا نطاق عروضنا الشخصية مع تزويد عملائنا من الأفراد بخدمات متميزة تساعدهم على بناء ثرواتهم وإدارتها وتنميتها. ونواصل بناء واحدة من أسرع الامتيازات ربحية مع وصول معدل البنك على مؤشر صافي إجمالي الترويج (NPS) إلى 74 درجة، مما يرسي لنا أسساً قوياً للنمو المستقبلي، وتعزيز قدراتنا المبتكرة التي تركز على العملاء».

ويشكل الصعود السريع لمنصة «ويو بنك» تحولاً حاسماً في السوق، حيث تتحدى النماذج المصرفية التقليدية، وترسي معايير جديدة للمنصات المالية الرقمية في جميع أنحاء العالم، فمع تحول المؤسسات التقليدية نحو الابتكارات الرقمية نجحت «ويو» في إرساء نهج مبتكر في القطاع المالي، مكنها من تجاوز منافسيها من مؤسسات مالية عريقة لها باع طويل في السوق.

وفي معرض تعليقه على الموضوع قال جايش باتل، الرئيس التنفيذي لـ«ويو بنك»: «واصلنا خلال عام 2024 مسيرة النمو الطموحة، حيث قدمنا لعملائنا من الشركات والأفراد مجموعة من الخدمات المصرفية السلسة والمجزية، وانضم إلينا أكثر من 140 ألف عميل جديد خلال العام، كما عززنا أداءنا المالي، محققين إيرادات تجاوزت 800 مليون درهم، وأرباحاً صافية تقارب الـ 400 مليون درهم بعد اقتطاع الضرائب».

بدوره قال براكاش سنكارا، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «ويو بنك»: «يعكس أداؤنا المالي لعام 2024 قوة نموذج أعمالنا، وقابليته للتوسع، وكفاءته التشغيلية. إن الوصول إلى حجم ميزانية عمومية يتجاوز 37 مليار درهم (10 مليارات دولار أمريكي) يمثل إنجازاً مهماً لأي بنك في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة. لقد حققنا ذلك بالتزامن مع نمو في الودائع بلغ أكثر من 200 % على أساس سنوي، في حين حافظنا على معدل رائد في القطاع في نسبة التكلفة إلى الدخل عند 44 %، كما يتمتع مزيج إيراداتنا بتوازن جيد، حيث يأتي نحو 45 % من إجمالي الإيرادات من الاشتراكات والرسوم، بينما يتم تحقيق الـ 55 % المتبقية من صافي دخل الفوائد. وتعكس هذه النتائج مستوى عالياً من تفاعل العملاء، وإقبالاً متزايداً على خدمات الحوالات، والبطاقات، والودائع. وباعتبارنا منصة رقمية قائمة على السحابة واصلنا التركيز على التحكم في التكاليف والتوسع، مما أثمر في تحقيق صافي أرباح يقارب 400 مليون درهم إماراتي، وتضعنا هذه المؤشرات ضمن أكثر العمليات المصرفية كفاءة وربحية في المنطقة».

ويؤكد الأداء الاستثنائي للبنك الإطار التنظيمي التقدمي لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها الوطنية، مما يوضح كيف تمكن السياسات ذات النظرة المستقبلية من تحقيق نتائج تغير قواعد السوق وتحمل أهمية عالمية.