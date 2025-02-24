تأسيس مركز جديد للسلع الغذائية في "جافزا" بـ 184 مليون درهم

أعلنت "سبرينج فالي" المحلية، العاملة في توريد الأغذية والسلع الزراعية، عن استثمارها في تطوير مركز توزيع جديد للسلع الغذائية الأساسية في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" بقيمة 184 مليون درهم، يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

تمتد مساحة المنشأة الجديدة على أكثر من 106 آلاف قدم مربع بقدرات متقدّمة في المعالجة والتخزين، بما يشمل عمليات التعبئة والتغليف والتحميص والطحن للمنتجات الغذائية الاستهلاكية.

ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في غضون عامين، وبمجرد دخوله إلى مرحلة التشغيل الكامل، يتوقع أن يعمل المركز على معالجة أكثر من 65 ألف طن متري سنويا من مكوّنات الأغذية الأساسية؛ مثل البقول والتوابل والمكسّرات، ما يحقق عوائد سنوية تتجاوز 440 مليون درهم.

وقال عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات - المجمّعات والمناطق الحرة في "دي دبي ورلد" - دول مجلس التعاون الخليجي، إن هذه الخطوة تؤكد على الالتزام بالاستثمار في الحلول المبتكرة لتأمين مستقبل إمدادات الغذاء العالمية حيث يعتبر الأمن الغذائي من أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحاضر، في ظلّ توقعات تشير إلى نموّ التعداد السكاني العالمي بمقدار مليوني نسمة مع حلول العام 2050.

وأكد أن دبي تساهم بدور محوري باعتبارها مركزا لتجارة الأغذية، حيث تتعامل مع نسبة 75% من واردات الأغذية والمشروبات إلى دولة الإمارات، مؤكدا مواصلة مسيرة الابتكار محطة "دي دبي ورلد" المخصّصة للأغذية والمشروبات، وشبكة خدماتها اللوجستية المتقدّمة ومجتمع أعمالها الحيوي.

وتشير التوقعات إلى نموّ سوق السلع الزراعية العالمية من 220 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ليصل إلى 277 مليار دولار في عام 2028، مدفوعا بالطلب المتزايد على الأنظمة الغذائية الصحية وزيادة السكان في العالم.

وقال تومز ماثيو، المدير التنفيذي لشركة سبرينج فالي للصناعات الغذائية، إن الموقع الإستراتيجي بجوار ميناء عالمي المستوى سيضمن كفاءة الخدمات اللوجستية، ما يسهم في ترسّيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للأغذية.

وتماشياً مع أهداف الطاقة المتجدّدة في إمارة دبي، سيراعي تشغيل المنشأة الجديدة معايير المعالجة المستدامة للمنتجات بنسبة 100% ومبدأ الحياد الكربوني، مع تزويدها بمحطة للطاقة الشمسية، كما ستلبي أيضاً أعلى المعايير الدولية لسلامة الغذاء ومنع التلوث عبر شهادات "تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة"، و"معايير اتحاد التجزئة البريطاني العالمية" لسلامة الأغذية وجودتها، والالتزام بمعايير التشغيل في تصنيع الأغذية وسلاسل التوريد.