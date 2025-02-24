«دريك آند سكل» تفوز بعقدين رئيسيين في «أرابيان هيلز» بمليار درهم

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، المتخصصة في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والنفط والغاز والمياه ومعالجة المياه العادمة، عن فوزها بعقدين رئيسيين في مشروع «أرابيان هيلز» المرتقب، بقيمة إجمالية تتجاوز مليار درهم إماراتي. يأتي هذا الإنجاز بعد فترة قصيرة من عملية إعادة الهيكلة الكبيرة التي خضعت لها الشركة، والذي يعكس قوة دريك آند سكل المتجددة وقدرتها على تحقيق النمو والتميز في تنفيذ المشاريع الكبرى ذات التأثير الاستراتيجي، ويثبت من مكانتها المتقدمة كشريك موثوق في قطاع المقاولات وتطوير البنية التحتية.

ويمثل مشروع «أرابيان هيلز» نقلة نوعية في مفاهيم التطوير العقاري، حيث يمتد على مساحة واسعة تصل إلى 224 مليون قدم مربع، ويجمع بين التصاميم العصرية، وأفضل ممارسات البناء المستدام، والمرافق المتكاملة عالمية المستوى، ليضع معايير جديدة في القطاع السكني الفاخر والقطاع التجاري. وقد لعبت خبرة دريك آند سكل إنترناشيونال في إدارة المشاريع والحلول الهندسية المبتكرة دوراً محورياً في الفوز بهذه العقود الاستراتيجية.

وقال معين الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال: تمثل هذه العقود محطة بارزة في مسيرتنا نحو النمو والتميز. إن فوزنا بهذه المشاريع الحيوية في مشروع «أرابيان هيلز» يعكس قدراتنا الفريدة، والتزامنا بمعايير الجودة العالية، ونجاحنا في تنفيذ المشاريع الكبرى. كما يعكس ثقة عملائنا بنا كشريك استراتيجي في تطوير بيئات حضرية ومستدامة. هذه العقود هي جزء من مجموعة كبيرة من المشاريع التي نعمل على تنفيذها حالياً، إضافة إلى العديد من المناقصات التي ننافس عليها في قطاعات متنوعة. نحن متفائلون بأن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز مكانتنا في السوق وتوسيع محفظة أعمالنا في السنوات القادمة.

نقلة نوعية في مسيرة دريك آند سكل

يأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه دريك آند سكل زخماً متجدداً بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة وضخ السيولة، مما عزز مركزها المالي وقدراتها التشغيلية. وتواصل الشركة مسيرتها بقوة، مع محفظة مشاريع ضخمة تشمل مناقصات بمليارات الدراهم في قطاعات متعددة مثل البنية التحتية، والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، ومعالجة المياه.

من جانبه، قال سالم المهيري، العضو المنتدب لشركة أرابيان هيلز للاستثمار والتطوير العقاري: «يمثل مشروع أرابيان هيلز خطوة جوهرية في مسيرتنا نحو تطوير مجتمعات استثنائية تجمع بين الابتكار، والاستدامة، وأرقى أساليب الحياة العصرية. ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في معايير تطوير المجتمعات السكنية والتجارية المتكاملة في المنطقة».

وأضاف: «يسعدنا اختيار دريك آند سكل إنترناشيونال كمقاول رئيسي للعقود الممنوحة، حيث تمنحنا خبرتهم الواسعة في تنفيذ المشاريع الضخمة الثقة الكاملة بأن مشروع أرابيان هيلز سيتم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة، وفي الوقت المحدد، وبأدق التفاصيل».

ويؤكد هذا الإنجاز التزام دريك آند سكل إنترناشيونال بالتميز والابتكار في قطاعي البناء والهندسة، حيث ستواصل الشركة لعب دور محوري في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، من خلال تنفيذ مشاريع ذات تأثير إيجابي طويل الأمد على البيئة العمرانية والاقتصاد الوطني.

العقود الممنوحة

• المنطقة 10 (صن فالي): أعمال البنية التحتية لأعمال الطاقة، إضافة إلى أعمال إنارة الشوارع، والاحتياطات المتعلقة بمتطلبات سلطات الخدمات في المنطقة 10 (صن فالي) بقيمة 452,852,000 درهم.

• المنطقة 05 (بارك فيستا) ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي: أعمال البنية التحتية في المنطقة 05 (بارك فيستا) وأعمال إنارة الشوارع، والاحتياطات المتعلقة بمتطلبات سلطات الخدمات، إضافة إلى بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقيمة إجمالية تبلغ 557,809,000 درهم.

من المقرر أن يبدأ العمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية المُسندة على الفور، حيث سيتم توظيف أحدث أساليب الإنشاء والاستفادة من كوادر فنية مؤهلة لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد وبجودة فائقة.