«نواتوم البحرية» و«إركبورت» التركية تؤسسان مشروعاً لمناولة البضائع المدحرجة

أعلنت «نواتوم البحرية»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، تأسيس مشروع مشترك جديد مع شركة «إركبورت» التركية المتخصصة في مجال شحن البضائع المدحرجة، بهدف إطلاق خط شحن عالمي للبضائع المدحرجة، عبر توفير شبكات متكاملة للنقل البحري.

وبموجب بنود الاتفاقية، تتوزع أسهم المشروع المشترك بنسبة 60% تملكها «نواتوم البحرية»، المزود الأكبر للخدمات البحرية المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط، وبنسبة 40% تملكها «إركبورت».

ويتمتع المشروع المشترك، الذي يحمل اسم «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة» بأهمية استراتيجية كبيرة، من خلال ربط الموانئ الرئيسية العاملة في مجال مناولة المركبات، وتوفير خط عالمي متكامل لشحن ونقل السيارات والبضائع الثقيلة والضخمة.

كما سيسهم في تطوير ودمج شبكات للشحن الإقليمي تلبي الاحتياجات المتنوعة للأسواق، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى خدمات شحن البضائع المدحرجة عبر أوروبا، والبحر الأبيض المتوسط، وجنوب أفريقيا، والخليج العربي وآسيا، وربط الموانئ الإقليمية والدولية.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من الأسطول والبنية التحتية اللوجستية الحديثة للطرفين، لتتكامل مع خبرتهما التشغيلية وموثوقيتهما في السوق.

وستقوم «نواتوم البحرية» و«إركبورت» بتخصيص سفن متعددة الاستخدام لمناولة الحاويات والمركبات، وسفن لمناولة السيارات والشاحنات، وسفن أخرى لمناولة المركبات لإنشاء مشروع تجاري مخصص لعمليات الشحن الإقليمي للبضائع المدحرجة، وذلك فور بدء العمليات، ليبدأ المشروع المشترك بإجمالي 11 سفينة يتم تخصيصها لتقديم خمس خدمات.

وقال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن - مجموعة موانئ أبوظبي: إن الطلب على خدمات نقل البضائع التي تتسم بالكفاءة وسرعة الإنجاز، يزداد حيث تتيح هذه الشراكة الاستراتيجية التوسع في قطاع شحن البضائع المدحرجة، واستكشاف أسواق جديدة، والاستفادة من الفرص الواعدة.

وأضاف: من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تيسير العمليات من خلال توفير شبكات متكاملة للشحن الإقليمي، تعمل على تقليل أوقات العبور، وتعزيز كفاءة تسليم البضائع للمتعاملين، كما أن الحضور الكبير والخبرة الواسعة التي تتمتع بها «إركبورت»، يجعل منها شريكاً مثالياً لتعزيز وضمان نجاح هذا المشروع المشترك.

من جانبه، قال تولجا إيمراه جيزجين، رئيس مجلس إدارة شركة «إركبورت»، إن الشراكة مع «نواتوم البحرية» تمثل إنجازاً مهماً للشركة، حيث سنوحد الجهود لتطوير قطاع شحن المركبات والبضائع المدحرجة.

وأضاف: إن حضور شركة «إركبورت» في السوق وخبرتها في عمليات شحن البضائع المدحرجة، إلى جانب شبكة «نواتوم البحرية» العالمية الواسعة وإمكاناتها الكبيرة، سيرسي دعائم تعاون قوي ومثمر، من شأنه أن يوفر فرصاً جديدة للشركتين وللمتعاملين.