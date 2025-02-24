جهود أعضاء «برنامج السفير» في 2024 تستقطب 52 فعالية أعمال جديدة و34 ألف مشارك متوقع إلى دبي

كرّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي 47 من أعضاء برنامج «السفير» على جهودهم الاستثنائية التي أسهمت في إضافة 52 فعالية أعمال جديدة من مؤتمرات واجتماعات دولية إلى جدول الفعاليات في دبي خلال السنوات المقبلة، والتي ستستقطب أكثر من 34 ألف مشارك.

ضم حفل توزيع الجوائز السنوي، الذي أقيم في فندق العنوان سكاي فيو دبي أعضاء البرنامج ممن يمثلون مؤسسات من قطاعات ومجالات مهنية متنوعة، وتم تكريمهم من خلال أربع فئات للجوائز.

ويقوم برنامج «السفير»، الذي يشرف عليه «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، بدور مهم في العمل على تقديم عطاءات الاستضافة لتمكين دبي من الفوز باستضافة العديد من فعاليات الأعمال العالمية الرئيسية، وتعزيز مكانتها في استضافة كبرى الفعاليات العالمية،

وفي نسخة هذا العام، تم تكريم السفراء ضمن أربع فئات وهي: الفعاليات المحلية، والإقليمية، والدولية، إلى جانب جائزة مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، وهي فئة جديدة تم استحداثها لتكريم السفراء الأعضاء في المركز. وقد مثل الفائزون الـ47 العديد من القطاعات والمجالات المهنية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نُهنئ سفراءنا على إنجازاتهم المستمرة، حيث يسهمون سنوياً في الارتقاء ببرنامج السفير إلى آفاق جديدة.

ويبقى هذا البرنامج عنصراً أساسياً في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال الدولية، وهو يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية الطموحة.

لقد قدم سفراء البرنامج ممن يمثلون العديد من القطاعات والمجالات المهنية جهوداً مضاعفة لتعزيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة من خلال استقطاب المؤتمرات والفعاليات العالمية، إلى جانب تطوير الفعاليات المحلية، وهو ما يعكس التزامهم المستمر الداعم للنمو الاقتصادي وكذلك القطاعات التي يمثلونها، بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة لدبي ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33».

وحقق برنامج السفير منذ انطلاقه في 2010، العديد من الإنجازات عبر تأسيس شبكة تضم أكثر من 350 عضواً، أسهموا في استقطاب العديد من فعاليات الأعمال الدولية الكبرى إلى دبي.

ففي 2024، فازت دبي بـ 437 عطاء استضافة فعاليات من مؤتمرات واجتماعات وبرامج تحفيزية بزيادة 20 % مقارنة بـ 2023.