«جلف كرافت» تتعاون مع معهد دبي للتصميم والابتكار لدفع مسارات الابتكار في مجال تصميم اليخوت

دبي - البيان

أعلنت شركة «جلف كرافت» تعاونها للعام الثالث على التوالي مع معهد دبي للتصميم والابتكار لتعزيز الإبداع، وتنمية المواهب والمهارات التعليمية في قطاع بناء اليخوت والقوارب. وجرى الإعلان عن هذا التعاون في إطار حفل توقيع رسمي تم تنظيمه في جناح جلف كرافت خلال اليوم الثاني من فعاليات معرض دبي الدولي للقوارب 2025.

ويؤكد هذا التعاون المتجدد التزام جلف كرافت برعاية الجيل الشاب من المواهب المتميزة في مجال التصميم، بناء على الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار الجهود التعاونية خلال السنوات السابقة، وتأكيداً على التزام الشركة المستمر بترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي متميز لليخوت.

وتوفر هذه المبادرة لطلاب معهد دبي للابتكار فرصة التعرف على التحديات الحقيقية التي قد يواجهونها عند تصميم اليخوت، بالإضافة إلى العمل تحت إشراف خبراء جلف كرافت وأعضاء هيئة التدريس في معهد دبي للتصميم والابتكار، بهدف تطوير الحلول المبتكرة عبر قطاع التصنيع البحري. وسيتعاون فريق القيادة في جلف كرافت مع جملة من الخبراء على مستوى القطاع، بحيث يشكلون لجنة التحكيم الخاصة بتقييم مشاريع الطلاب، بالإضافة إلى دورهم كمتحدثين في ورش العمل والمحاضرات وحلقات النقاش، مع تقديم رؤى استثنائية حول تصميم اليخوت ومجالات الهندسة واستراتيجيات الأعمال.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت: «يجسد هذا التعاون التزام جلف كرافت برعاية المواهب الشابة، والمساهمة في دفع مسارات الابتكار، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز ريادي في مجال تصميم وبناء اليخوت. متحمسون لمواصلة هذه المسيرة مع جيل المستقبل واستشراف مستقبل تصميم اليخوت ومهارات التصنيع».

من جهته، قال محمد عبد الله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: «نؤمن في معهد دبي للتصميم والابتكار بأهمية اعتماد منهجيات التعلم التي تعتمد على تراكم الخبرات الناجمة عن التجارب التي نختبرها في الواقع. ويعكس تعاوننا المستمر مع جلف كرافت التزامنا بتمكين الطلاب وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة، بالإضافة إلى منحهم فرصة التعرف على القطاع عن كثب لتعزيز مستويات الابتكار في مجال تصميم وبناء اليخوت. متحمسون لرؤية مساهمة طلابنا في هذه المبادرة، والتعرف على وجهات نظرهم الجديدة والحلول الإبداعية التي يمكنهم تقديمها لقطاع التصنيع البحري».

يستمر التعاون بين جلف كرافت ومعهد دبي للتصميم والابتكار كمنصة تحتضن الأفكار الجديدة والمواهب الشابة في مجال التصميم، ما يعزز عناصر التقدم التكنولوجي والاستدامة والأناقة في عالم بناء وتصميم اليخوت.