«كارتر آند وايت» تستعرض أحدث إكسسوارات ومستلزمات اليخوت الفاخرة

تشارك شركة «كارتر آند وايت» في فعاليات «معرض دبي العالمي للقوارب 2025»، حيث تكشف الشركة عن أحدث أنواع إكسسوارات ومستلزمات القوارب واليخوت إلى جانب مجموعة من المنتجات القطنية الفاخرة مثل الملابس وأغطية الأسرة ومستلزمات الاستخدام الشخصي ومستلزمات اليخوت والقوارب.

وأكد عبدالله سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة «كارتر آند وايت» أن الشركة تحرص كل عام على المشاركة في هذا المعرض الذي يعتبر الأهم من نوعه إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن دبي عزّزت مكانتها كوجهة عالمية مهمة في عالم القوارب واليخوت، حيث تستقطب الآلاف من ملاك اليخوت والقوارب، إلى جانب مئات الشركات العاملة في هذا القطاع.

وأوضح النابودة أن «كارتر آند وايت» تعتبر شركة إماراتية وطنية متخصصة بتصميم وتصنيع الإكسسوارات والمستلزمات الخاصة باليخوت، مشيراً إلى أن هذه المشاركة ستشهد إقبالاً على منتجات الشركة من قبل المشاركين والحضور، وفتحت آفاقاً للتعاون مع الشركات المصنعة لليخوت والقوارب. وأفاد أن الطلب قوي على إكسسوارات ومستلزمات اليخوت والقوارب.

وذكر النابودة أن العديد من شركات وملاك اليخوت يحرصون سنوياً على اقتناء أفضل إكسسوارات اليخوت التي يتم عرضها خلال المعرض والتي يتم تصميمها وتصنيعها في الإمارات. وجدير بالذكر أن الشركة تقوم بتصنيع 60 إلى 70%؜ من منتجاتها في مصانعها بالدولة والتي تتميز بالجودة العالية ويتم تصديرها إلى العالم.

وأشار النابودة إلى أن سوق مستلزمات وإكسسوارات اليخوت في نمو متواصل مع ارتفاع أعداد ملاك اليخوت والقوارب في الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أن هذا القطاع آخذ في النمو والتوسع إقليمياً وعالمياً.