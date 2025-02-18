«المحلات الكبرى» تستحوذ على «هوت كولد استوديو»

أعلنت «المحلات الكبرى» Grand Stores، الشركة المتخصصة في مجال التوزيع والبيع بالتجزئة لمنتجات التصوير الاحترافية في دولة الإمارات، عن الاستحواذ على «هوت كولد استوديو» Hot Cold Studio، الشركة العاملة في تأجير معدات التصوير الفوتوغرافي والاستوديوهات في دبي، مما يعزز من مكانتها في عالم التصوير الرقمي.

ويمثل هذا الاستحواذ الاستراتيجي خطوة محورية في رؤية «المحلات الكبرى» على المدى الطويل الرامية إلى توسيع وتعزيز حضورها، ضمن قطاع التصوير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر منطقة الشرق الأوسط.

وقال «سامر أبو عيسى»، نائب العضو المفوض بالإدارة للمحلات الكبرى: «يسعدنا أن نعلن عن الاستحواذ على «هوت كولد استوديو»، عضو رئيسي في المجتمع الإبداعي هنا في دبي والشرق الأوسط على نطاق أوسع. يمثل هذا الاستحواذ معلماً رئيسياً في استراتيجيتنا طويلة المدى، لتعزيز محفظتنا ودعم الاحتياجات الديناميكية لصُنّاع المحتوى في المنطقة. نحن ملتزمون بتوفير أفضل بيئة ممكنة للمحترفين المبدعين لإحياء أفكارهم على أرض الواقع. تتيح لنا إضافة «هوت كولد استوديو» توفير تجهيزات مبتكرة ومجموعة واسعة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة. وتتطلع «المحلات الكبرى» إلى تعزيز التعاون والابتكار والنجاح داخل المجتمع الإبداعي الحيوي في المنطقة».

تأسست «المحلات الكبرى» في عام 1981، وتعتبر من الروّاد في صناعة التصوير على مدار الـ 44 عاماً الماضية، وتتمتع بسجل حافل من توزيع وبيع المنتجات والخدمات ذات المستوى العالمي في المنطقة. وتدير الشركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية المشهورة في مجالات التصوير الاحترافي، والإلكترونيات الاستهلاكية، وتكنولوجيا المعلومات، والعطور ومستحضرات التجميل، والأمتعة، والأدوات المنزلية والأغذية والمشروبات وغيرها الكثير. يقع مقر شركة «المحلات الكبرى» الرئيسي في دبي، ويتميز بمنشأة لوجستية تمتد على مساحة تقارب مليون قدم مربعة، بهدف تلبية متطلبات شبكتها المتنامية للتوزيع، وبصمتها التجارية في قطاع التجزئة المتوسعة، حيث يصل عدد معارضها حالياً إلى 36 معرضاً منتشرة في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

ويتماشى هذا الاستحواذ مع التزام «المحلات الكبرى» بتعزيز خدماتها، بما يتماشى مع رؤية الشركة. ومن خلال دمج مساحات الاستوديو المبتكرة وخدمات التأجير التابعة لـ«هوت كولد استوديو» تستعد «المحلات الكبرى» لتوفير مجموعة أكبر من الخيارات والموارد للمصورين، ومصوري الفيديو وصُنّاع المحتوى على حد سواء.