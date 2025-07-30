شراكة استراتيجية إماراتية لتعزيز التسوق الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت «جي أم جي»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال التجزئة والهادفة الى تعزيز أساليب الحياة الصحية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تطوير تجربة التسوق الإلكتروني والارتقاء بها على مستوى المنطقة. تهدف هذه الشراكة إلى تزويد العملاء بأسعار وعروض مميزة لمجموعة واسعة من الفئات الأساسية لمنتجات «جي أم جي»، بما في ذلك منتجات الرياضة، والصحة والجمال، والسلع الاستهلاكية اليومية.

في إطار هذه الشراكة، تعمل «جي أم جي» و«أمازون» على تعزيز سرعة توصيل المنتجات التي تشهد إقبالاً كبيراً، مثل المنتجات الغذائية وأسلوب الحياة والعافية، بما يواكب تطلعات المستهلكين للحصول على خدمات سريعة وموثوقة. كما تسهم الشراكة في توسيع نطاق الوصول إلى العلامات التجارية العالمية الموثوقة من محفظة «جي أم جي»، من خلال تجربة التسوق السريعة والمريحة والمميزة التي اعتاد عليها عملاء «أمازون».

بموجب هذه الاتفاقية، ستعزز «جي أم جي» استراتيجيتها التي تهدف إلى تكامل قنوات البيع التقليدية والرقمية من خلال الاستفادة من خبرات «أمازون» الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا خدمة العملاء. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية «جي أم جي» الرامية إلى الجمع بين حضورها القوي في قطاع التجزئة التقليدي مع تجارب رقمية متطورة، بما يسهم في إعادة رسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة في المنطقة.

بهذه المناسبة، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي أم جي»: «تمثل هذه الشراكة مع أمازون خطوة متقدمة في مسيرة جهودنا الرامية إلى تعزيز قدراتنا في مجال التجارة الرقمية. وفي ظل التغيرات المتسارعة في السلوكيات الاستهلاكية في المنطقة، نحرص على تقديم تجارب تسوق استثنائية مدعومة بحلول تقنية متطورة، تواكب تطلعات العملاء من حيث الكفاءة والمرونة وسرعة الأداء. يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل التوقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025. ونعمل من خلال هذه الشراكة على تطوير تجربة تسوق إلكتروني متكاملة تعبر عن طموحات المستهلكين، وتعكس واقع قطاع التجزئة في المنطقة واتجاهاته المستقبلية».

من جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «يعكس هذا التعاون مع «جي أم جي» التزامنا بوضع العملاء محوراً مركزياً لجميع عملياتنا وتقديم تجربة تسوق رقمية ترتكز على الابتكار وتلبي تطلعاتهم في مختلف أنحاء المنطقة. لا شك أن هذا التعاون الاستراتيجي سيتيح الدمج بين خبرات «أمازون» في مجال التجارة الإلكترونية، ومجموعة «جي أم جي» الواسعة من العلامات التجارية الموثوقة، لتمكين ملايين من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من المنتجات».

وتواصل «أمازون» تعزيز عروضها للعملاء في مختلف أنحاء المنطقة من خلال توسيع مجموعة المنتجات المتاحة، وتقديم خيارات توصيل مريحة وسريعة تشمل التوصيل في اليوم نفسه، وذلك ضمن تجربة تسوق موثوقة ترتقي لأعلى معايير الجودة. وتجسد شراكة «جي أم جي» مع «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رؤية مشتركة لبناء منظومة تجارة إلكترونية متكاملة، تتيح للعملاء الوصول إلى منتجات عالية الجودة بسرعة وراحة وعلى نطاق واسع.

ويعكس التوسع الأخير لشركة «جي أم جي» قوة أقسامها التجارية المتنوعة، حيث تدير «جي أم جي للرياضة» أكثر من 650 متجراً وتمثل أكثر من 90 علامة تجارية، من بينها علامات محلية طورتها المجموعة. كما تدير «جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية» ست علامات تجارية تضم أكثر من 60 متجراً، وتوزع مجموعة حصرية من أبرز العلامات التجارية في العالم، إلى جانب 10 علامات تجارية خاصة بها. أما «جي أم جي للصحة والجمال»، فتشرف على أكثر من 105 متاجر متخصصة في منتجات الصحة والعناية الشخصية، وتشمل علامات تجارية رائدة في القطاع، بالإضافة إلى أربعة مفاهيم طورتها المجموعة داخلياً. تعكس هذه الاتفاقية التزام «جي أم جي» برسالتها المتمثلة في إلهام مجتمعات عالمية أكثر صحة، وذلك من خلال الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول، وبناء شراكات استراتيجية هادفة.