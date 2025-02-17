مجموعة إينوك تفتتح 3 محطات خدمة جديدة في دبي

أعلنت مجموعة إينوك، عن افتتاح 3 محطات خدمة جديدة في دبي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد محطات خدمة إينوك العاملة في الإمارة إلى 141 محطة خدمة، و206 محطات في أنحاء الدولة، وذلك بعد الأداء القوي الذي سجلته المجموعة العام الماضي، مع الإنجازات التي حققتها في مجال الابتكار والاستدامة في 2024.

يأتي افتتاح المحطات الجديدة في إطار خطة المجموعة للتوسع بعيد الأمد في محطات الخدمة، والتي تهدف إلى توفير حلول طاقة مستدامة ومتكاملة وفق المستويات العالمية، فضلاً عن تعزيز مكانة المجموعة كمزود لحلول الطاقة المبتكرة والمستقبلية، مع التركيز على التعاون وتبني التكنولوجيا الرقمية ورفع الكفاءة التشغيلية.

وتماشياً مع التزام إينوك بتعزيز شبكتها للتجزئة وتلبية احتياجات دبي المتزايدة من الطاقة، تحظى المحطات الثلاث الجديدة بمواقع استراتيجية في كل من مشرف ومردف وشارع الخميلة لتوفير أقصى قدر من الفائدة والراحة للركاب والمقيمين.

تجربة سلسة

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «يتطلب اقتصاد دبي المزدهر قطاع خدمات يتسم بالمرونة لتلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار لعدد سكانها المتنامي وتعزيز البنية التحتية لقطاع بيع الوقود بالتجزئة في دولة الإمارات. نحن في إينوك ملتزمون بالمساعدة على تلبية احتياجات دولة الإمارات الطموحة من الطاقة، وتعزيز حضورنا في قطاع التجزئة في أنحاء الدولة، الأمر الذي يدفعنا بشكل مستمر إلى التخطيط بشكل استراتيجي لتوسعة عملياتنا لتحقيق هذه الأهداف. وستسهم محطات الخدمة الجديدة في تمكيننا من تقديم حلولنا المبتكرة للتزود مما يوفر تجربة سلسة عبر نقاط اتصالنا المتعددة».

ألواح شمسية

وتخدم محطة الخدمة الواقعة في منطقة مشرف على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، والتي تبلغ مساحتها 5.574 متراً مربعاً، الركاب والمركبات القادمة يومياً من الخوانيج والمزهر والمتجهة إلى ورسان والورقاء ومردف وغيرها من المناطق الأخرى في دبي على شارع طرابلس. وتوفر المحطة، المجهزة بألواح شمسية ومحطات لشحن السيارات الكهربائية، أنواع البنزين «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، والديزل.

وتقع محطة الخدمة الثانية بالقرب من منطقة أبتاون في مردف، على طول شارع الجزائر - مردف، وتخدم يومياً الركاب والمركبات القادمة عبر شارع الجزائر من منطقتي الورقاء ومردف والركاب القادمين يومياً من شارع طرابلس والمتجهين إلى مناطق المزهر والخوانيج والمحيصنة وغيرها. وتبلغ مساحة المحطة 5.574 متراً مربعاً، وهي مجهزة بمحطات لشحن السيارات الكهربائية، وقد تم التخطيط لهذه المحطة بشكل استراتيجي لتكون في متناول الكثافة السكانية في المركز السكني والتجاري الراقي.

تجهيزات

وجهزت المحطة الجديدة بست مضخات وخمسة خزانات وقود، بما يتيح التزود بالوقود على كلا الجانبين. وتوفر أنواع البنزين «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، والديزل، وتدعم قياس الخزانات تلقائياً والكشف الإلكتروني عن أي تسرب. كما تضم ​​المحطة متجر «زووم» بمساحة 210 أمتار مربعة.

وتقع محطة الخدمة الثالثة على شارع الخميلة باتجاه منطقة البرشاء هايتس، وتخدم المركبات القادمة عبر شارع الخميلة باتجاه أبراج بحيرات جميرا، والمروج، وتلال الإمارات، وذا جرينز، والقادمين من المجمعات السكنية الأخرى باتجاه البرشاء هايتس عبر شارع الخميلة. وتبلغ مساحة المحطة 6.423 متراً مربعاً، وهي مجهزة بمحطات لشحن السيارات الكهربائية، كما ستضم متجر «زووم» الذي يقدم تجربة مريحة للركاب في تناول المشروبات والمأكولات الخفيفة.