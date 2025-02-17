المديرون الماليون في الإمارات يزيدون الاستثمارات في المشاريع المستدامة

أصدرت «كيرني»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات، تقريرها الجديد بعنوان «البقاء على المسار: المديرون الماليون والتحول الأخضر»، والذي كشف أن المديرين الماليين في الإمارات يزيدون من استثماراتهم في المشاريع المستدامة بما يتماشى مع أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

ويشير التقرير إلى أن 66% من المديرين الماليين في الإمارات يخصصون ما يزيد على 2% من إيرادات شركاتهم للاستدامة، ويتوقع 62% منهم زيادة هذه النسبة بشكلٍ ملحوظ. كما يوضح التقرير أن 67% من المديرين الماليين يراقبون تكاليف عدم اتخاذ خطوات جدية في هذا المجال، إدراكاً منهم للمخاطر المالية طويلة الأمد المترتبة على عدم تبني ممارسات الأعمال المستدامة.

اتجاه عالمي

كما تعكس هذه النتائج اتجاهاً عالمياً أوسع؛ إذ يتوقع 69% من المديرين الماليين حول العالم تحقيق عوائد أكبر من الاستثمارات في مشروعات الاستدامة مقارنة بالاستثمارات التقليدية. ورغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي على مستوى العالم وتزايد الضغوط المالية، إلا أن النتائج تظهر ثقة المديرين الماليين في القيمة والربحية التي تحققها الاستثمارات المستدامة على المدى الطويل. ويعزز هذا التفاؤل توقع 92% من المديرين الماليين زيادة ملحوظة في صافي استثمارات شركاتهم في مجال الاستدامة خلال هذا العام.

واستطلعت الدراسة، التي أجرتها كل من «كيرني» و«وي دونت هاف تايم»، آراء 500 مدير مالي في دول عدة حول العالم، منها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند، وذلك بهدف فهم كيفية دمج المديرين الماليين لمفهوم الاستدامة في صلب استراتيجيات شركاتهم.

المخاطر المالية

وفقاً للدراسة، يدرك 93% من المديرين الماليين أهمية وجدوى الاستثمارات في مجال الاستدامة. إلا أن الدراسة تظهر تبايناً في الدوافع وراء هذه الاستثمارات؛ إذ لا يزال 61% من المستثمرين ينظرون إليها من زاوية التكلفة، بدلاً من التركيز على القيمة التي قد تحققها على المدى الطويل.

ومن منظور إيجابي، يتجه 65% من المديرين الماليين إلى قياس تكلفة عدم اتخاذ خطوات في هذا المجال، مما يشير إلى تزايد الوعي بالمخاطر طويلة الأمد التي قد يفرضها تغير المناخ والعقوبات التنظيمية، بالإضافة إلى الفرص المتعلقة بالتحول الأخضر.

خطوات فورية

وتشير الدراسة إلى أن المديرين الماليين يعطون الأولوية للاستثمارات المستدامة التي تقدم فوائد واضحة وقصيرة الأجل في خفض الانبعاثات. وفيما يلي أبرز 3 مجالات استثمارية تصدرت قائمة الدراسة أولاً زيادة استخدام المواد المستدامة وثانياً تعزيز الابتكار والشراكات المستدامة وثالثاً رفع كفاءة إدارة الطاقة وتقليل النفايات.

ويستجيب المديرون الماليون للمطالبات المتزايدة من الموظفين لتبني ممارسات مالية تتوافق مع استراتيجياتهم للاستدامة؛ إذ يضع أكثر من 71% من المديرين الماليين الاستدامة في الاعتبار عند اختيار صناديق تقاعد الموظفين.

ومع تزايد الوعي بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، تشير النتائج إلى أن المديرين الماليين يدركون أيضاً أهمية الاستثمارات المستدامة التي تحقق فوائد بيئية وتتوافق في الوقت ذاته مع القيم البيئية للمستثمرين والموظفين. وبناءً على ذلك، يدمج اليوم الغالبية العظمى من المديرين الماليين (94%) اعتبارات الاستدامة ضمن قراراتهم الاستثمارية الشاملة.

المبادرة الوطنية

وأشار ساشا تريبتى، الشريك في كيرني في الشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس مركز المستقبل المستدام إلى أن المديرين الماليين في الإمارات يدمجون الاستدامة بفعالية في صلب استراتيجياتهم المالية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

أضاف إن هذا التحول لدى المديرين الماليين يمثل فرصة قيمة للقادة الماليين لتعزيز نمو ومرونة أعمال شركاتهم، والمساهمة في إحداث تغيير بيئي إيجابي.