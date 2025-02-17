«دوكاب» توريد كابلات لمشاريع سكنية رئيسية في دبي

أعلنت مجموعة دوكاب، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتوريد الكابلات لمشاريع سكنية رئيسية في دبي. وتتماشى الشراكة مع رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية الشاملة، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وتسهم الخطوة في تعزيز مكانة «دوكاب» بصفتها شريكاً استراتيجياً رائداً في تقديم حلول البنية التحتية المبتكرة والمستدامة، كما تعكس التزام المجموعة بأن تكون شريكاً فعالاً في تنمية المجتمعات الصديقة للبيئة وخلق مستقبل آمن ونظيف من خلال دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة.

مستقبل مستدام

وقال تشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في دوكاب: «تعكس شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التزام دوكاب الراسخ بدعم رؤية دولة الإمارات الطموحة نحو التنمية المستدامة. كما تجسد هذه الشراكة الإرث العريق للمجموعة في تعزيز المشاريع السكنية والبنية التحتية الكبرى على امتداد الدولة، من خلال توفير إمدادات طاقة موثوقة، وتسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».

معايير السلامة

وبموجب الشراكة، ستعمل دوكاب على توريد الكابلات لـ 432 وحدة سكنية في وادي العمردي و398 وحدة في منطقة العوير. وستستفيد هذه المشاريع من الكابلات ذات الجهد المنخفض، والأسلاك، والكابلات المقاومة للحريق (Flam BICC2) التي توفرها المجموعة. وتم تصميم هذه المنتجات وفقاً لأعلى معايير السلامة والاستخدامات التي تتطلب مقاومة قوية للحرائق وأداءً موثوقاً به.

كذلك، توفر هذه المنتجات حماية أساسية للسكان وتسهم في تقليل الانبعاثات السامة، وتعد كابلات المجموعة المنخفضة الجهد والمرنة والمعروفة بمتانتها وسهولة تركيبها، مثالية لبناء مجتمعات آمنة وعصرية.

ومن بين مساهمات مجموعة دوكاب الرائدة في دعم مشاريع الإسكان والبنية التحتية وتطوير مجتمعات مستدامة وصديقة للبيئة، مشروع جنوب الشامخة حيث وفرت «دوكاب» الكابلات الرئيسية لـ 43 حياً سكنياً على مساحة 39 كيلومتراً مربعاً.

وبصفتها أحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق أهداف دولة الإمارات للتقليل من الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية، تتصدر مجموعة دوكاب جهود تمكين المشاريع التحويلية للبنية التحتية وتطوير الصناعات المستدامة في الدولة والعالم، من خلال تقديم حلول الطاقة المتقدمة والموثوقة.