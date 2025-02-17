محاكم مركز دبي المالي العالمي تحافظ على مكانتها الرائدة في تسوية المنازعات 2024

كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن أبرز الاحصاءات المتعلقة بالقضايا المرفوعة لديها في الوقت الحالي، مما عكس النمو المستمر لنشاطها والتوجه المتزايد نحو الاحتكام إليها، إذ حافظت المحاكم على مكانتها الرائدة في مجال تسوية المنازعات التجارية والمدنية، بفضل ما تقدمه للشركات والأفراد من خدمات قضائية متميزة وفعالة، مؤكدة التزامها بالشفافية وتوفير الإحصاءات بشكل منتظم وعلى أساس ربع سنوي عبر موقعها الإلكتروني، دعماً لاحتياجات المختصين القانونيين والشركات والجمهور.

وانعكست الثقة القوية بمحاكم مركز دبي المالي العالمي في حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ودوائرها، والتي سجلت 114 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليارات درهم إماراتي.

وبلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة لدى المحاكم الابتدائية 103.3 ملايين درهم إماراتي، فيما سجلت الدعاوى المرتبطة بدائرة التحكيم القيمة الأعلى في عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للدعاوى 6.8 مليارات درهم إماراتي، بمتوسط 356.1 مليون درهم إماراتي لكل دعوى.

وسجلت الدائرة المدنية والتجارية 82 دعوى في عام 2024، بقيمة إجمالية قدرها 854.1 مليون درهم إماراتي ومتوسط 16.4 مليون درهم للدعوى.

وجرى تسجيل مطالبتين لدى دائرة التكنولوجيا والبناء في عام 2024، بقيمة إجمالية للمطالبات بلغت 14.2 مليون درهم إماراتي ومتوسط 7.1 ملايين درهم إماراتي للدعوى.

واستمر الإقبال الكبير على دائرة التحكيم في عام 2024، لا سيما على آليات التدابير المؤقتة والأوامر القضائية التي تتبعها الدائرة، حيث سجلت 28 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 6.8 مليارات درهم إماراتي وبمتوسط قيمة مطالبة بلغت 356.1 مليون درهم إماراتي.

وسجلت دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي قضيتين في عام 2024، بقيمة مطالبات إجمالية قدرها 10.2 ملايين درهم إماراتي.

وشملت الدعاوى المرفوعة أمام دوائر المحاكم الابتدائية مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية وتجارة التجزئة والتصنيع والعملات المشفرة والعقارات، وتضمنت منازعات تتعلق مخالفة العقود، والإعسار، واتفاقيات التحكيم، والتوظيف.

وشهدت المحاكم رفع ما مجموعه 350 دعوى تنفيذ خلال عام 2024 بزيادة بواقع 8% على أساس سنوي، في مؤشر يعزز سجل موثوقيتها لدى دوائر الأعمال من ناحية أحكامها القابلة للتنفيذ.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2024 إقبالاً قوياً على خدمات تسوية المنازعات الأساسية إلى جانب خدماتنا الإضافية، مما يعكس ثقة المتعاملين مع المحاكم بعد مرور عشرين عاماً على إنشائها، وحفاظها على مكانتها كخيار مفضل لديهم. ويبرز التزامنا بالمضي قدماً في تحقيق رسالتنا وتقديم أحدث الخدمات للمتعاملين مع المحاكم من خلال ما شهده فريقنا من تعزيزات خلال عام 2024 بتعيين ثلاثة قضاة دوليين جُدد، بالإضافة إلى إطلاق خدمات الوساطة والتوثيق الجديدة".

وسجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 592 دعوى في عام 2024، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام السابق. وتمحورت الدعاوى المقدمة أمام المحكمة بشكلٍ رئيسي حول منازعات مخالفة العقود والقضايا المصرفية والمالية وقضايا التوظيف.

وفي إشارة إلى تزايد الإقبال على محكمة الدعاوى الصغيرة لتسوية المنازعات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي قيمة الدعاوى المسجلة في عام 2024 لدى المحكمة 57.9 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. وبلغت القيمة الوسطية للقضية الواحدة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة في عام 2024 ما يصل إلى 106 آلاف درهم إماراتي.

وواصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2024 استراتيجيتها اللاورقية، حيث أصدرت 1,942 أمراً رقمياً و174 حكماً رقمياً وأجرت 99% من الجلسات عبر منصاتها الرقمية لجلسات الاستماع.

ومن جانبه، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "يُظهر الأفراد والشركات في مجتمعاتنا الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية رغبة متزايدة في الحصول على خدمات عامة سهلة الوصول. وحرصت محاكم مركز دبي المالي العالمي على توسيع نطاق خدماتها المقدمة للجمهور في عام 2024 لتلبية هذا المطلب، مما يعكس الزخم الاقتصادي القوي الناتج عن تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية. وتمثلت مهمتنا لعام 2024 في إطلاق أنظمة رقمية مبتكرة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لمساعدة المتعاملين مع المحكمة، إلى جانب تعزيز التميز القضائي من خلال تحديث أنظمة إدارة القضايا لدينا والارتقاء بكوادرنا من القضاة".

الخدمات المساندة

وكانت الزيادة الكبيرة في تسجيل الوصايا أبرز تطور في الخدمات المساندة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي. فقد شهدت خدمة تسجيل الوصايا في عام 2024 نمواً ملحوظاً بنسبة 21% على أساس سنوي عند 1,822 وصية. كما بلغ إجمالي عدد طلبات إثبات صحة الوصايا في عام 2024، 30 طلباً، بزيادة 7% عن عام 2023.

ووصل إجمالي عدد شركات المحاماة المسجلة في عام 2024 إلى 208 شركات، بزيادة 11.2% عن عام 2023. وبلغ إجمالي عدد الممارسين المسجلين 1,072 ممارساً في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 19%.

وواصل برنامج الخدمات القانونية التطوعية الأول من نوعه في المنطقة أعماله من خلال عيادات الاستشارات الميدانية في عام 2024، ونجح في مساعدة أكثر من 800 شخص، بينما حظي بالدعم التطوعي من 39 مكتب محاماة مسجل و44 محامياً.

التحديثات الإحصائية الفصلية

تؤكد محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بالحفاظ على الشفافية وسهولة الوصول إلى الإحصاءات بشكل منتظم من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي على أساس فصلي. وتدعم هذه المبادرة التزام المحاكم بتوفير البيانات ذات الصلة في الوقت المناسب للمختصين القانونيين والشركات والجمهور على نطاق أوسع.