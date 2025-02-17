الاقتصاد الياباني ينمو بنسبة 2.8% خلال الربع الأخير من 2024

نما الاقتصاد الياباني بنسبة 2.8% سنويا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، مسجلا بذلك الربع الثالث على التوالي من النمو مدعوماً بالإنفاق القوي للشركات، وذلك وفق بيانات حكومية صادرة اليوم “الاثنين”.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان - الذي يتم تعديله وفقًا للتضخم ويظهر القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في بلد ما - خلال عام 2024 بنسبة 0.1%، مسجلا بذلك رابع مكسب سنوي على التوالي.

وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي - الذي يظهر حجم الاقتصاد بالأسعار الجارية - 600 تريليون ين “4 تريليونات دولار” أول مرة على أساس السنة التقويمية، وفقًا لمكتب مجلس الوزراء الياباني.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7% عن الربع السابق من يوليو إلى سبتمبر 2024.