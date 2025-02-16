انخفاض وظائف قطاع التصنيع في كوريا لأدنى مستوى في 12 عاماً

أظهرت البيانات اليوم الأحد أن عدد الوظائف في قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية انخفض في يناير إلى أدنى مستوى في 12 عامًا، وسط ضعف النمو الاقتصادي.

وبلغ عدد العاملين في قطاع التصنيع حتى نهاية يناير الماضي، 4 ملايين و390 ألف شخص بانخفاض 56 ألفًا عن العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

ويعد هذا الرقم هو الأدنى من نوعه منذ يناير 2013 عندما سجل 4 ملايين و320 ألفا.

وأظهر عدد الوظائف في قطاع التصنيع انخفاضا مستمرا على أساس سنوي منذ يوليو 2024.

ويأتي الوضع القاتم مع تباطؤ الاقتصاد المحلي بسبب تباطؤ نمو الصادرات وضعف الطلب المحلي وسط منافسة عالمية أكثر صرامة وعدم اليقين المتزايد الناجم عن تغييرات السياسات في ظل إدارة دونالد ترامب الجديدة وفرض الرئيس يون سيوك-يول الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

وفي الوقت ذاته، انخفض التوظيف في قطاع البناء بمقدار 169 ألف وظيفة في يناير مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ بدأت الوكالة جمع البيانات ذات الصلة في عام 2013، وقد سجل انخفاضا للشهر التاسع على التوالي.