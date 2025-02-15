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أعمال

مشاركة عربية في مؤتمر الجمعية الأمريكية للأسمدة بالقاهرة 18 الجاري

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البيان

أعلن الاتحاد العربي للأسمدة أن المؤتمر والمعرض السنوي الحادي والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة الدولي التابع للجمعية الأمريكية للأسمدة سيقام هذا العام في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025 بالقاهرة.

وصرح سعد أبو المعاطي، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة الكيميائي أن دور المنطقة العربية مهيأ للنمو، مدفوعاً بالتركيز القوي على الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية والاستدامة البيئية، بناءً على نجاح الأحداث السابقة.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة: «من المتوقع أن يستقبل مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة هذا العام ما يقرب من 1000 زائر ومشارك ويجمع المؤتمر بين أصحاب المصلحة الإقليميين والمنتجين والموزعين والتجار وصناع القرار في الصناعة من أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وآسيا. إنه بمثابة منصة تواصل عالمية رائدة في صناعة الأسمدة. يتطلع فريق الاتحاد العربي للأسمدة إلى الترحيب بكم ومشاركتكم في هذا الحدث الاستثنائي».