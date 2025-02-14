"إمباور" تواصل النمو بتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قياسية في 2024

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن نتائجها المالية للعام المالي 2024 حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.3 مليارات درهم عن السنة المالية 2024، بنمو لافت بلغت نسبته 7.4% مقارنة بإيرادات عام 2023، كما وسجلت أرباحاً صافية مقدارها 908 ملايين درهم خلال عام 2024.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ " إمباور"، إن المؤسسة نجحت خلال العام الماضي في توظيف الحراك الاقتصادي لإمارة دبي لتحقيق أهدافها وتنفيذ جانب من خططها المرتبطة بالاستفادة القصوى من تصاعد أداء أسواق العقارات السكنية والتجارية وسوق السياحة والسفر وقطاع الترفيه، موضحاً أن "إمباور" تعمل بآليات حرفية وخطط تنفيذية مرنة تضمن نمو وازدهار أعمالها وتحقق العائدات المستدامة والأرباح لمساهميها.

وأشار بن شعفار إلى أن 2024 كان محطة نجاح أخرى في مسيرة " إمباور" الحافلة بالإنجازات، وأبرزها نمو محفظتها من المشاريع الايقونية المتنوعة والمتعددة الاستخدامات وتزايد أعداد المستخدمين النهائيين المستفيدين من خدمات المؤسسة وتحقيق مستوى عالٍ من رضا العملاء فضلاً عن تطور وتزايد حجم أصول المؤسسة وتحقيق نقلات نوعية في استخدام التقنيات والحلول العصرية في محطاتها وشبكات أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، هذا وبالإضافة الى تميز مشاركاتها العالمية في المحافل الدولية ومساعدة الدول والحكومات في حماية البيئة والحفاظ على موارد الأجيال القادمة وتطوير نموذج رفيع للمسؤولية الإجتماعية.

ايرادات وارباح

نمت إيرادات "إمباور" والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.4% و 6.2% على التوالي خلال عام 2024. وارتفعت أرباح المؤسسة قبل الضريبة 5.9% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 998 مليون درهم. وبذلك تكون المؤسسة قد حققت صافي ربح إجمالي بعد الضريبة بلغ 908 مليون درهم إماراتي لعام 2024.

توزيعات "إمباور"

خلال عام 2024، وزعت "إمباور" أرباح نقدية بقيمة 850 مليون درهم على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم لكل منهما خلال أبريل وأكتوبر. ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع أرباح على مساهميها بقيمة تراكمية تبلغ 850 مليون درهم سنوياً خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وبعد توزيعات الأرباح الملتزم بها للسنتين الماليتين الأوليين بعد الاكتتاب العام، تتوقع المؤسسة المحافظة على دفع أرباح مستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.

أداء تشغيلي مميز

شهد العام 2024، أداءً مميزاً في عمليات "إمباور" التشغيلية مقارنة بعام 2023، حيث زادت القدرة المتعاقد عليها 6.9% مقارنة بعام 2023 لتصل الى 1.78 مليون طن تبريد وذلك بعد توقيع 111 عقداً خلال 2024، فيما تجاوز طول شبكة المؤسسة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي 418 كيلومتراً و بلغ إجمالي عدد محطاتها 88 محطة.

نمو وازدهار الأعمال

أظهرت "إمباور"، زيادة كبيرة في أعمالها، إذ بلغ عدد المباني التي تزودها بخدمات تبريد المناطق 1,637 مبنى بنسبة زيادة 7.2% مقارنة بعام 2023، موزعة كالتالي: 67٪ قطاع المباني السكنية و14% من قطاع المباني التجارية والمكاتب و13% من قطاع الضيافة والفنادق و 2% القطاع الصحي أما النسب الـ 4% المتبقية فتوزعت على قطاعات التعليم والترفيه ومراكز التسوق وغيرها.

من جهة أخرى تجاوز عدد المتعاملين لدى "إمباور" 143,000 متعامل وارتفع حجم استهلاكهم لخدمات تبريد المناطق 10% (طن تبريد في الساعة) خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وأوضحت المؤسسة أن النمو اللافت في انتاجيتها واستهلاك متعامليها ناجمان عن التحاق العديد من المشاريع الجديدة بمحفظة "إمباور" وارتفاع معدلات الإشغال في المشاريع العقارية القائمة.

التعاملات الإلكترونية

بلغت نسبة الزيادة في عدد التسجيلات الالكترونية الموثقة للمتعاملين الجدد من القطاعين الحكومي والخاصة 10.6% مقارنة بعام 2023. وأشارت المؤسسة انه خلال عام 2024 بلغت عمليات سداد الفواتير عبر قنوات الدفع الالكتروني التي تقدمها "إمباور" وشركاؤها الاستراتيجيون من بنوك ومؤسسات مالية 888,860 عملية بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تسهيل مزاولة الأعمال

في إطار جهودها لتسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز الفعالية والإنتاجية، اعتمدت "إمباور" 42,735 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال العام 2024 (من شهر يناير حتى ديسمبر 2024) حيث بلغت نسبة الزيادة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023 وذلك لتسهيل حصول الاستشاريين والمقاولين على موافقات المؤسسة لتقديم الطلبات، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد.

نمو محفظة المشاريع وتطوير البنية التحتية

وقعت إمباور " إتفاقية مع مجموعة الحبتور، لتزويد مشروع "برج الحبتور" أضخم أيقونة سكنية في العالم بنحو 7,200 طن تبريد، كما باشرت "إمباور"، بربط ناطحة سحاب «الوصل»، بشبكتها العملاقة لخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، الذي يبلغ ارتفاعها 302 مترًا على شارع الشيخ زايد بطاقة تبريد تصل الى 3,900 طن.

وخلال عام 2024، وفّرت المؤسسة خدماتها لعدد من المباني والمشاريع البارزة في دبي، حيث تم تزويد ذا كريست في مشروع شوبا هارتلاند بسعة 4,100 طن تبريد، وذا كريست غراندي بسعة 4،200 طن تبريد التابعان لشركة شوبا العقارية في منطقة ميدان. كما زودت المؤسسة أحد مباني التابعة لمشاريع الديار للتطوير في الخليج التجاري بـ 2,580 طن تبريد بالإضافة إلى مبنى ضمن مشاريع أورا للاستثمار والتطوير العقاري في أبراج بحيرات جميرا بـ 2,000 طن تبريد إلى جانب عدة مبانٍ أخرى متنوعة والذي ساهم في زيادة القدرة الموصلة للمؤسسة بالإضافة الى الزيادة الملحوظة في القدرة المتعاقد عليها والتي بلغت 1.78 مليون طن تبريد في نهاية 2024.

وقعت "إمباور"، اتفاقية مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة للأنظمة الحرارية (MHI Thermal Systems)، لتوريد أجهزة تبريد خاصة لمحطات "إمباور" بقدرة تبريدية تصل الى 100,000 طن تبريد، على أن يتم توريد 56,250 طن تبريد من خلال 18 وحدة متطورة من مبردات الطرد المركزي المبردة بالماء (Water-Cooled Centrifugal Chillers) بدءاً من 2025.

كما أعلنت "إمباور"، انطلاق عمليات تشغيل محطة جميرا بيتش هيلز لتبريد المناطق، في إطار المرحلة الأولى. وأوضحت المؤسسة، أن حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة سيصل إلى 48,000 طن تبريد فور انتهاء كافة مراحلها التي تخدم منطقة جميرا المنطقة المعروفة عالمياً بأنها من أكثر الوجهات السكنية والسياحية المرموقة في الإمارة.

أما في منطقة ديرة، أعلنت "إمباور" إنطلاق عمليات بناء محطتها الجديدة وذلك عشية ترسيتها عقد البناء الرئيسي للمحطة والتي بدورها ستخدم أكثر من 46 مبنى ضمن مشروع "ديرة ووترفرونت- واجهة ديرة البحرية" بطاقة إنتاجية تصل إلى 39,000 طن تبريد.

وفي قرية جميرا، أرست المؤسسة عقد تصميم محطتها الثانية لتبريد المناطق بقدرة تبريدية تصل الى حوالي 37,000 طن تبريد. وتعتبر محطة قرية جميرا الثانية من ضمن الستة محطات المستقبلية والتي سيصل إجمالي قدرتها التبريدية الى 256,000 طن تبريد.

إنجازات محلية وعالمية

وقعت "إمباور" في بداية 2024، اتفاقية تعاون مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء ASHRAE لتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق كما عقدت اتفاقية أخرى لصياغة الدليل الإرشادي وإصداره كدليل معياري لتبريد المناطق معتمد عالمياً لتبريد المناطق قابل للتطبيق في مختلف دول العالم.

وشاركت إمباور خلال 2024 كراعي ماسي في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي IDEA Campus Energy 2024 في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق IDEA2024 في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عشرات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص ومئات الخبراء من مختلف دول العالم.

كما استضافت "إمباور" جولة فنية حول تبريد المناطق في دبي بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لمدة يومين وذلك لممثلين عن حكومات كل من تونس والمملكة المغربية وحكومة ولاية البنجاب في باكستان بدعم مالي من الحكومة الإيطالية حيث تضمنت الجولة الفنية ورش عمل وجلسات نقاشية حول تبريد المناطق.

وفي العام ذاته، وقعت "وزارة الطاقة والبنية التحتية" و "إمباور" مذكرة تفاهم بشأن تعزيز فرص الشراكة المستقبلية عبر تقديم خدمات تبريد المناطق للإمارات الشمالية بهدف الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ ريادة الدولة في تبني صناعات المستقبل، وتحقيق قفزات متقدمة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والموارد وترشيد استهلاك الطاقة وصناعة المستقبل

وشاركت "إمباور" من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس2024" كراعي استراتيجي وخلال المعرض شارك سعادة أحمد بن شعفار في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر وأكد بأن المؤسسة بمقدورها مساعدة الدول والحكومات العربية والأجنبية على بلوغ مستقبل قائم على أسس الاستدامة بمعايير تتفوق على نظيرتها العالمية عبر تبني حلول وأنظمة تبريد المناطق الصديق للبيئة .

جوائز محلية وعالمية

خلال العام 2024، نجحت "إمباور"، الذي تعد أول شركة تبريد مناطق عالمية تحصل على جائزتين عالميتين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية في تسجيل رقمين قياسيين على التوالي. الرقم الأول كان بتسجيلها أعلى قدرة تبريد مناطق على مستوى العالم لمشروع تبريد المناطق في الخليج التجاري، بقدرة موصلة بلغت 241,272 طن تبريد والذي تبلغ قدرته القصوى 451,540 طن تبريد . أما الرقم الثاني فجاء نتيجة تحقيقها أكبر تغطية لمحطة تبريد مناطق في العالم في مشروع الخليج التجاري، حيث تقدم خدماتها لـ 188 مبنى متعددة الاستخدامات من خلال شبكة أنابيب واحدة بطول 52.4 كيلومتر.

خلال مشاركة المؤسسة في فعاليات مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA2024) الأكبر من نوعه على مستوى العالم، فازت «إمباور» بأربع جوائز عالمية وهي المرة الثانية التي تفوز بها المؤسسة بالجوائز الأربعة معاً، إثنان منها ذهبية عن فئة "إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها" و"إجمالي المساحة المتعاقد عليها" المخصصة لخدمات تبريد المناطق خارج أميركا الشمالية، وجائزتي الابتكار الفخرية عن زيادة كفاءة مبردات محطة الخليج التجاري الثانية وجائزة الابتكار الفخرية عن الحلول الشاملة لأنظمة العدادات المتكاملة.

وخلال العام ذاته نالت "إمباور" ، شهادة من مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وأكدت فيها أن "إمباور" وفرت 42,415.92 كيلوجرام انبعاثات كربونية خلال 3 سنوات من استخدامها مراكز البيانات الخضراء لشركة "مورو" مما يساهم في الجهود الرامية لتحقيق الاستدامة البيئية.

تمكنت "إمباور" في العام ذاته وشركة «إليبس» إحدى الشركات المملوكة لها والرائدة في الحلول الحرارية المبتكرة والمصنعة للأنابيب العازلة في تجديد شهادات الآيزو لعام 2024 التي منحت لهم من شركة "بيرو فيريتاس".

منح المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء شهادة التصنيف الذهبي لمحطة "الخليج التجاري 5" لتبريد مناطق المملوكة لإمباور، وهي الذهبية السادسة التي تحصدها محطات المؤسسة بعد محطة زعبيل والبرشا هايتس وقرية جميرا الدائرية ومحطتي الخليج التجاري الثانية والثالثة.

كما منح المجلس الأعلى للطاقة في دبي لإمباور لقب الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق في دبي، وذلك ضمن برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز والذي ينظمه المجلس للاحتفاء بالجهود النموذجية للمؤسسات والأفراد الذين يساهمون في تعزيز حاضر ومستقبل دبي عبر الممارسات المدروسة والمسؤولة في كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومواكبة معايير الاقتصاد الدائري والابتكارات والمساهمات الاستثنائية التي تعزز البيئة المستدامة.