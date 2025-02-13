ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط آمال اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الخميس، وسط آمال توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق سلام برعاية أمريكية، واستمرار موسم نتائج الأعمال.

وخلال التعاملات زاد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.46% إلى 550 نقطة.

وفي حين انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.53% إلى 8761 نقطة، ارتفع نظيراه "داكس" الألماني 1% إلى 22370 نقطة، و"كاك" الفرنسي 0.87% إلى 8112 نقطة.

وجاء الأداء الإيجابي لأسواق القارة العجوز بعدما قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس في تصريحات صحفية إنه أجرى اتصالين بنظيريه الروسي والأوكراني أعربا خلالهما عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين.

وانخفضت الأسهم البريطانية رغم صدور بيانات رسمية أظهرت نمو اقتصاد المملكة المتحدة 0.1% في الربع الأخير من عام 2024 خلافاً لتوقعات انكماشه بنفس النسبة.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، حققت "سيمنز" الألمانية المتخصصة في المجال التكنولوجي أرباح أعلى من المتوقعة في الربع الأول من عامها المالي، رغم انخفاض إيرادات أعمالها في قطاع أتمتة المصانع بدرجة كبيرة، ما دفع سهمها للصعود 5.82% إلى 224.40 يورو.

وصعد سهم "نستله" بنسبة 6.52% إلى 83.92 فرنكا سويسريا بعدما قالت أكبر شركة متخصصة في الأغذية المعبأة على مستوى العالم إن مبيعات عام 2024 زادت بنسبة 2.2% تماشياً مع التوقعات.

ورغم نمو أرباح "باركليز" قبل حساب الضرائب 24% على مدار العام الماضي، وإطلاق المصرف البريطاني برنامج إعادة شراء بقيمة مليار جنيه إسترليني، هبط السهم بنسبة 4.78% إلى 2.9305 جنيه إسترليني.