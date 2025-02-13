الحكومة البريطانية تطلق برنامجاً ضخماً لبناء "مدن جديدة"

يُطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس برنامجا ضخما لبناء "مدن جديدة"، في مشروع وصفه بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية ويهدف لمعالجة أزمة الإسكان الحادّة في البلاد.

وتطمح الحكومة العمّالية التي تولّت السلطة في يوليو لبناء 1.5 مليون مسكن بحلول 2030.

وسيزور ستارمر الخميس موقع بناء للكشف عن خطط حكومته لـ"الجيل المقبل من المدن الجديدة".

وتقوم هذه المدن على بناء "أحياء جميلة وجيّدة التصميم مع مساكن بأسعار معقولة وعيادات طبّية ومدارس ووسائل للنقل المشترك".

وسيقول زعيم حزب العمال في خطاب سيلقيه للمناسبة ونقل بيان رسمي مقتطفات منه إنّ هذا البرنامج يأتي بعد "عقد من التراجع في بناء المساكن".

وبالنسبة لستارمر فإنّه "بالنسبة للعديد من العائلات، فإنّ امتلاك مسكن هو حلم بعيد المنال".

وسيتعهّد ستارمر في خطابه بأن يستفيد "مئات آلاف العمّال والأسر" في سائر أنحاء المملكة المتّحدة من هذه الخطة.

واستوحيت هذه الخطة من تلك التي أقرّتها حكومة حزب العمّال في أواخر الأربعينات وتمّ بموجبها بناء مناطق حضرية جديدة لمعالجة النقص في الإسكان بعد الحرب العالمية الثانية.

وتعاني المملكة المتّحدة منذ سنوات عديدة من أزمة إسكان إذ لا يتمكّن العرض من مجاراة الطلب المتزايد بسبب ارتفاع عدد السكان. وارتفعت أسعار المساكن بشكل حادّ.

وفي ظلّ عدم توفّر مساكن بأسعار معقولة، أصبح امتلاك مسكن حلما بعيد المنال بالنسبة للعديد من البريطانيين، وبخاصة الشباب منهم.

وتمّ تحديد أكثر من 100 موقع في مختلف أنحاء إنكلترا لبناء هذه "المدن الجديدة".

وبحسب داونينغ ستريت فإنّ كلا من هذه المدن الجديدة ستتضمّن "ما لا يقلّ عن 10 آلاف مسكن".

وتعهّد ستارمر إصلاح قوانين التخطيط العمراني للسماح للمطوّرين العقاريين بتجاوز بعض اللوائح البيئية وبناء عدد أكبر من المساكن.