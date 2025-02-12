فخامة بلا حدود مع عرض "أقم في بالاتزو ڤيرساتشي وسافر حول العالم" الحصري

أعلن فندق بالاتزو ڤيرساتشي دبي، الواقع في قلب المدينة والمطلّ على خور دبي، عن عرضٍ جديد تحت عنوان "أقم في بالاتزو ڤيرساتشي وسافر حول العالم"، والذي يهدف إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الفخامة والاستكشاف.

ويتضمن العرض إقامة في غرف أو أجنحة فاخرة من تصميم ڤيرساتشي، مع وجبة فطور يومية في مطعم "جياردينو"، بالإضافة إلى تجارب طعام حصرية في مطاعم "فانيتاس" و"إنيغما"، وتجربة شاي أنيقة في ردهة "موزاييكو". كما يشمل العرض خصمًا بنسبة 20% على تجارب الطعام الفاخرة وعلاجات السبا في "ذا سبا"، وتنسيقات زهور مخصصة من "ذا فلاور شوب".

وقال منذر درويش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسّس لشركة بالاتزو للضيافة، المشغّلة للفندق: "نهدف من خلال هذا العرض إلى تقديم تجربة إقامة استثنائية تترك أثرًا مميزًا لدى الضيوف، مع منحهم فرصة لاكتشاف وجهات جديدة حول العالم من خلال تذكرة سفر ذهاب وعودة مضمونة مع كل حجز."

ويشترط العرض الإقامة لليلتين على الأقل، حيث يحصل الضيوف عند تسجيل المغادرة على قسيمة تذاكر سفر للعودة إلى الوجهة التي يختارونها.

يُذكر أن فندق بالاتزو ڤيرساتشي دبي يُعدّ من أبرز الوجهات الفاخرة في المدينة، حيث يجمع بين التصميم الفريد والخدمات عالية الجودة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق الرفاهية والأناقة.