ترامب يدرس استثناء أستراليا من الرسوم الإضافية على الصلب

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الثلاثاء إثر مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ الولايات المتّحدة تدرس إعفاء بلاده من الرسوم الجمركية الإضافية التي قرّرت فرضها على الواردات الأمريكية من الصلب.

واغتنم ألبانيزي المكالمة الهاتفية مع ترامب لحضّه على استثناء أستراليا من رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة قرر سيّد البيت الأبيض فرضها على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، في إجراء أقرّه رسميا ترامب بعيد تصريح رئيس الوزراء الأسترالي.

وقال ألبانيزي للصحافيين عقب المكالمة "بالنسبة للرسوم الجمركية ناقشنا وضعية أستراليا، خصوصا فيما يتّصل بالصلب والألمنيوم".

ولفت إلى أنّ "الرئيس الأمريكي وافق على أن يتمّ درس عملية إعفاء لما فيه مصلحة بلدينا".

لكنّ سيد البيت الأبيض قال لدى توقيعه أوامر تنفيذية فرض بموجبها رسوما جمركية بنسبة 25% على كلّ واردات بلاده من الصلب والألمنيوم "أنا اليوم أبسّط رسومنا الجمركية على الصلب والألمنيوم حتى يفهم الجميع ما تعنيه: إنها تعني 25% بدون استثناءات ولا إعفاءات، وهذا ينطبق على كل الدول".

ويمضي ترامب قدما في فرض رسوم جمركية في خطوة تعهّد بها منذ زمن على الرغم من تحذيرات أوروبا والصين.

وتعدّ أستراليا لاعبا دوليا متواضعا في أسواق تصدير الصلب لكنّها تعد مصدرا مهيمنا لخام الحديد.