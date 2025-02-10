مطعم ومقهى البيروتي يطلق نموذج الامتياز التجاري "فرانشايز" لتوسعة عالميا بدايةً من الأردن وقطر

يسرّ مطعم ومقهى البيروتي الذي يحتفي بروح بيروت النابضة وتقاليدها، أن يعلن عن إطلاق نموذج الامتياز التجاري العالمي "فرانشايز" بالتعاون مع "فرانكورب الشرق الأوسط"، أقدم وأكبر شركة استشارات امتياز تجاري "فرانشايز" في العالم. بعد نجاحه في كل من الإمارات ومصر ولبنان، يتوسع البيروتي ليصل إلى الأردن وقطر، في خطوة أولى نحو تحقيق رؤيته في نشر جوهر بيروت عالميا.

روح بيروت، في كل مكان

البيروتي ليس مجرد وجهة لتناول الطعام، بل هو تكريم للطاقة الفريدة التي تتمتع بها بيروت، ولتقاليدها وكرم ضيافتها الأصيل. يشتهر البيروتي بتجارب استثنائية تشمل صباحات مع المناقيش الطازجة، وجلسات الأصدقاء حول أطباق المازة، وأمسيات الشيشة المحضرة بإتقان، مقدماً تجربة تجمع بين المأكولات اللبنانية الأصيلة وأجواء الدفء والضيافة.

يقول سامر الزيات، الرئيس التنفيذي للبيروتي: "وُلد البيروتي في دبي برؤية واضحة، وهي نقل بيروت إلى العالم. توسعنا إلى الأردن وقطر هو خطوة جديدة في هذه الرحلة، ونتطلع إلى إقامة شراكات امتياز إقليمية وعالمية مع مؤسسات ومشاريع تتشارك رؤيتنا، لنوفر تجربة البيروتي الفريدة في جميع الأسواق."

انطلاقة نحو العالمية

يمثل توسع البيروتي إلى أسواق الأردن وقطر مجرد بداية لخطة توسع طموحة، حيث يسعى إلى ترسيخ حضوره دولياً، ونقل روح بيروت النابضة إلى أماكن جديدة حول العالم.

لماذا البيروتي؟

•نموذج مطعم ومقهى لبناني مميز قابل للتوسع، مستوحى من ثراء الثقافة اللبنانية وكرم ضيافتها.

•سجل حافل بالتميز التشغيلي والأداء القوي في أسواق متنوعة.

•دعم شامل لأصحاب الامتياز، يشمل برامج تدريب متكاملة، وتسويق استراتيجي، وإرشادات تشغيلية.

•نموذج امتياز مُحفّز للنمو ومصمم لضمان نجاح طويل الأمد في الأسواق التنافسية.

كن شريكاً في نجاح البيروتي

ندعو روّاد الأعمال والمستثمرين للانضمام إلى رحلتنا التوسعية المميزة. لمعرفة المزيد عن فرص الامتياز التجاري "فرانشايز"، يُرجى زيارة: https://www.albeiruti.com/english/al-beiruti-franchise

أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: Business.development@crownconceptsgroup.com

لمحة عن البيروتي

البيروتي هو مطعم ومقهى لبناني يعكس روح بيروت النابضة، ونكهاتها الغنية، وكرم ضيافتها الفريد منذ إطلاقه في الإمارات عام 2020. يقدم تجربة طعام يومية مميزة تمتد من صباحات المناقيش الطازجة إلى أمسيات الشيشة المحضرة بإتقان. وبعد نجاحه في التوسع إلى مصر ولبنان، يواصل البيروتي مهمته في نقل جوهر بيروت إلى العالم.

للتواصل

البيروتي

الهاتف: +97143963437

البريد الإلكتروني: Business.development@crownconceptsgroup.com

الموقع الإلكتروني: www.albeiruti.com