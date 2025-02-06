مجموعة «بن حم» تبحث سبل تعزيز التعاون مع النيل للطيران

استقبل الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بن حم» في مكتبه بفندق سيتي سيزنز سويت دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة النيل للطيران، برئاسة اللواء ياسر سعد، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد عرابي، رئيس القطاع التجاري، ريهام الحداد، مدير عام المحطات، أحمد عزت، رئيس القطاع المالي لشركة «النيل للطيران»، بحضور الشيخ عبدالله بن مسلم بن حم، عضو مجلس إدارة مجموعة «بن حم»، في لقاء يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء جرى بحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين سفريات «بن حم» – الوكيل الرسمي لشركة النيل للطيران في دولة الإمارات – وشركة النيل للطيران، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للمسافرين، وتعزيز حركة النقل الجوي بين الإمارات ومصر.

وأكد الشيخ مسلم بن حم أهمية هذه الشراكة في دعم قطاع الطيران والسفر، مشيراً إلى التزام سفريات بن حم بتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائها، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

من جانبه أشاد اللواء ياسر سعد بالعلاقات القوية بين الطرفين، مؤكداً حرص النيل للطيران على تعزيز وجودها في السوق الإماراتية، وتقديم خدمات متميزة، تلبي تطلعات المسافرين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الجانبين، بما يحقق مزيداً من التطور والنجاح المشترك في قطاع الطيران والسفر.