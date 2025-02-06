«أبوظبي الإسلامي» يعتمد منصة «ألاينس كلاود» من سويفت

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أنه أصبح أول مجموعة مصرفية إسلامية في العالم تنجز عملية الترحيل لنظام المدفوعات إلى السحابة، وأول مصرف في الإمارات ودول الخليج العربي يعتمد منصة ألاينس كلاود من شركة سويفت.

ويأتي التعاون في إطار جهود المصرف لتطوير إمكاناته في مجال الرسائل المالية والاستعانة بالتقنيات المتقدمة لتوفير خدمات آمنة وفعالة وقابلة للتوسع والتطوير، لضمان تلبية احتياجات المتعاملين من الأفراد والشركات.

وتهدف منصة ألاينس كلاود من سويفت، حل التمويل السحابي من الجيل الجديد للمراسلات المالية، إلى الارتقاء بعمليات الدفع من خلال تبني نموذج البرمجيات كخدمة؛ الأمر الذي مكن المصرف من توفير خدمة دفع أكثر أماناً وسرعة للأفراد والشركات.

ويعزز الإنجاز المرونة التشغيلية للمصرف من خلال الحد من زمن تعطل الخدمات وتحسين التدابير الأمنية الإلكترونية، ويأتي في إطار «رؤية 2035» التي أطلقها المصرف لبناء مصرف المستقبل والابتكار الرقمي. ويعتزم المصرف تحسين كفاءة التكاليف وتطوير بنيته التحتية لتلبية الاحتياجات المتطورة للمتعاملين، من خلال التوقف عن استخدام الأنظمة الاحتياطية غير الضرورية وتبسيط هيكلية الدفع.

التحول الرقمي

وقال مانوج بوجواني، رئيس قسم تقنية المعلومات في «أبوظبي الإسلامي»: «قطع «أبوظبي الإسلامي» شوطاً كبيراً في إطار سعيه للارتقاء بالتميز التشغيلي والتحول الرقمي. وتؤكد شراكتنا مع سويفت التزامنا بمواكبة المشهد المالي سريع التطور، وضمان حصول عملائنا على حلول آمنة وفعالة ومبتكرة. ويعزز هذا الإنجاز الاستثنائي إمكاناتنا ويرسخ ريادتنا في رسم ملامح مستقبل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية».

وتدعم سويفت المؤسسات المالية للانتقال إلى نموذج البصمة الصفرية، مما يتيح الوصول السريع والسهل إلى حل ألاينس كلاود بصرف النظر عن متطلبات البنية أو القناة أو الحجم، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والمرونة والموثوقية المعهودة لدى سويفت.

القدرة التنافسية

وقال ميشيل وكيلة، الرئيس التنفيذي لشركة بروجريسوفت: «نفتخر بالتعاون بين مصرف أبوظبي الإسلامي و«سويفت» من خلال منصتنا للمدفوعات، ومع إطلاق المتطلبات السحابية وتطبيق نظام Message Depot لإدارة البيانات، ساهمنا في تمكين المصرف من ترحيل إجراءات فحص الرسائل وأدوات الرقابة إلى منصة سويفت، وتعكس هذه الشراكة قوة تكنولوجيا بروجريسوفت في تعزيز المرونة التشغيلية والقدرة التنافسية وضمان تقديم الخدمات بسلاسة لمصرف أبوظبي الإسلامي».

ويمكن للعملاء من الأفراد الاستفادة من ميزة تنفيذ المعاملات شبه الفورية، ما يتيح لهم وصولاً أسرع إلى أموالهم وتجربة دفع سلسة؛ بينما يستفيد المتعاملون من الشركات من إمكانية إدارة المبالغ الكبيرة بكفاءة أعلى وخفض زمن تسوية العمليات العالمية. ومن خلال هذه الخطوة الاستراتيجية، يواصل «أبوظبي الإسلامي» الارتقاء بعروض خدماته، مما يعزز التزامه بتوفير حلول مصرفية آمنة وفعالة ومتمحورة حول المتعاملين.