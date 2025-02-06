«إينوك» تحصد جائزة عالمية في إدارة الطاقة

حصلت مجموعة «إينوك» على جائزة «إنسايت» لإدارة الطاقة 2024، التي تقدمها اللجنة الوزارية العالمية للطاقة النظيفة، وذلك تكريماً لدراسة الحالة، التي نفذتها «إينوك» حول عملية وفوائد إنشاء أنظمة إدارة الطاقة المعتمدة، وفقاً لمعيار شهادة ISO 50001 العالمي.

وتكرم جائزة «إنسايت لإدارة الطاقة» المرموقة مجموعة «إينوك» بالإضافة إلى إنجازات وحدة أعمالها في مجال إدارة الطاقة. وبينما تمكنت وحدة أعمال إينوك لإدارة المنشآت من توفير تكاليف بقيمة 376,115 دولاراً على مدار 5 سنوات، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1,479.9 أطنان مترية، حققت وحدة أعمال التجزئة التي تضم «أوتو برو» و«زووم» و«إينوك لينك» في جميع أنحاء الإمارات وفورات في التكاليف بلغت 1,247,406 دولارات على مدار 3 سنوات، وخفضاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1,487 طناً مترياً. وقامت «تسجيل» وحدها بتوفير تكاليف بقيمة 26,798 دولاراً على مدار 4 سنوات، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 70.63 طناً مترياً.

مستقبل مستدام

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «بات التحول في مجال الطاقة النظيفة حاجة عالمية ملحة، ونحن في «إينوك» نولي مسؤولية كبيرة تجاه مستقبلنا المشترك المستدام، ونبذل جهوداً كبيرة لتحقيقه. وقد أدت إنجازاتنا في دعم استراتيجيات إزالة الكربون العالمية عبر جميع وحدات أعمالنا إلى حصولنا على هذا التقدير العالمي. وتعد جائزة «إنسايت لإدارة الطاقة» تكريماً آخر، من شأنه أن يحفزنا على بذل المزيد من الجهود في مجال إزالة الكربون، حيث تسعى «إينوك» لإرساء معيار عالمي للعمل في مجال الطاقة النظيفة».

ومن خلال تطبيق معيار شهادة ISO 50001 تمكنت شركة غاز الإمارات من خفض كثافة الطاقة بنسبة 32 % في عملياتها في الشركة، ما أدى إلى توفير في التكاليف بلغ 100,023 دولاراً. وفي الوقت نفسه أعلن مصنع معالجة زيوت التشحيم في دبي عن توفير في تكاليف الطاقة بإجمالي بلغ 77,500 دولار مع خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 147.8 طناً مترياً على مدار 5 سنوات؛ كما حققت شركة «إيبكو» الدولية المحدودة توفيراً في تكاليف الطاقة بإجمالي بلغ 73,946 دولاراً على مدار 3 سنوات.

وتعد الجائزة جزءاً من برنامج جوائز اللجنة الوزارية العالمية للطاقة النظيفة للريادة في إدارة الطاقة، الذي يكرم المنظمات، التي طبقت أنظمة إدارة الطاقة، لتحقيق فوائد الطاقة والاقتصاد والاستدامة.

الطاقة النظيفة

وتعد اللجنة الوزارية العالمية للطاقة النظيفة منتدى عالمياً رفيع المستوى، يضم في عضويته 29 حكومة، و21 دولة مشاركة إضافية من أنحاء العالم، ويعمل على الترويج للسياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز الاعتماد على تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتبادل الدروس المستفادة، وأفضل الممارسات، وتشجيع الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة العالمي.

وكرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية وحدات الأعمال «تسجيل»، و«إيبكو» الدولية المحدودة، ومصنع تصنيع الزيوت والشحوم، و«إينوك» لإدارة المنشآت، و«إينوك» للتجزئة، وغاز الإمارات، وذلك تقديراً لمشاركاتها في كل من جوائز الريادة العالمية في إدارة الطاقة 2024، وجائزة الإمارات لإدارة الطاقة.

وتضطلع «إينوك» بدور ديناميكي في مواصلة النمو وتنويع اقتصاد دبي واقتصاد دولة الإمارات ككل لتحقيق رؤية استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. وباعتبارها الشركة الرائدة في مجال الطاقة في المنطقة تلتزم المجموعة بشكل كامل بدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى توليد 75 % من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.