مجموعة ثومبي تستضيف أول قمة على الإطلاق تضم مؤثري وسائل التواصل الإجتماعي في قطاع الرعاية الصحية

في لقاء يجمع بين قطاع الرعاية الصحية الرقمي والإعلام الرقمي ، أعلنت مجموعة ثومبي عن "قمة مؤثري وسائل التواصل الإجتماعي في مجال الرعاية الصحية 2025"، وهو حدث رائد من المقرر إقامته يوم السبت 15 فبراير 2025 في مدينة ثومبي الطبية بعجمان.

هذه القمة الأولى من نوعها ستجمع بين متخصصي الرعاية الصحية ومؤثري التواصل الإجتماعي وخبراء هذه الصناعة لاستكشاف قوة المنصات الرقمية في تغيير سبل التواصل والتثقيف والدعاية في مجال الرعاية الصحية.

فالعصر الحالي يعتمد على الرقمية ، حيث يتم الحصول في أغلب الأحوال على أي معلومات عن الرعاية الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يحمل ممتهني هذا القطاع ومؤثري التواصل الإجتماعي مسؤولية استخدام منصاتهم بوعي.

وتهدف هذه القمة إلى خلق جسر للتواصل بين الخبرة الطبية والمشاركة العامة، وتعزيز المناقشات حول التحديات والفرص والاعتبارات الأخلاقية في تأثير وسائل التواصل الإجتماعي على مجال الرعاية الصحية. ومن خلال طرح مجموعة من المواضيع الرئيسية وإقامة حلقات للنقاش وورش العمل التفاعلية، سيتمكن الحضور من الوصول لرؤى قيمة حول إنشاء محتوى رعاية صحية موثوق وجذاب ومؤثر. وسيشمل الحدث كلمات رئيسية ملهمة من قادة ورواد هذه الصناعة، حيث سيقدمون وجهات نظر ملهمة حول الدور المتطور للإعلام الرقمي في التواصل في مجال الرعاية الصحية. وستتعمق حلقات النقاش في موضوعات حيوية مثل مستقبل التواصل الرقمي في مجال الرعاية الصحية، والتطبيب عن بعد ، ووسائل التواصل الاجتماعي كمغير فعال لقواعد اللعبة في إمكانية الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية، والتحديات الأخلاقية في التأثير في مجال الرعاية الصحية. كما ستعمل ورش العمل العملية على صقل المهارات العملية للحضور لإنشاء محتوى، وعن تفاعل جمهور وسائل التواصل الإجتماعي ، وعن استراتيجيات تحقيق الدخل، مما يساعد المؤثرين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من زيادة حضورهم الرقمي إلى أقصى حد.

إحدى أكثر الفعاليات إثارة في هذه القمة هي توزيع الجوائز على أفضل المؤثرين في مجال الرعاية الصحية 2025، والتي سيتم من خلالها تكريم المؤثرين المتميزين الذين استغلوا المنصات الرقمية لتعزيز الوعي الصحي، وإلهام المجتمعات، والدعوة إلى ممارسات أكثر إيجابية في الرعاية الصحية. و تشمل فئات التكريم "المؤثر المبتكر في مجال الرعاية الصحية لهذا العام"، و"حملة وسائل التواصل الاجتماعي المتميزة في مجال الرعاية الصحية"، و"التميز في الوعي الصحي العام"، و"رائد الصحة الرقمية"، و"مدافع عن اللياقة البدنية والعافية"، و"بطل صحة المجتمع"، وغيرها.

باب الترشيح مفتوح الآن، يدعو متخصصي الرعاية الصحية ومنشئي المحتوى لعرض مساهماتهم المؤثرة.

وكجزء من إلتزامها بدعم المجتمع المتنامي للمؤثرين في مجال الرعاية الصحية، تستعد مجموعة ثومبي لإنشاء مكتب حصري مخصص للمؤثرين في هذا المجال حيث ستمدهم بالموارد والتوجيه لبناء وصقل حياتهم المهنية في التأثير في مجال الرعاية الصحية. وتهدف هذه المبادرة إلى رعاية شبكة من 250 مؤثرًا في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي والعافية والضيافة والمختبرات الطبية. حيث من المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة الاستراتيجية انتشارًا رقميًا كبيرًا، يؤثر على أكثر من 25 مليون شخص حول العالم. وسيحظى الحضور بفرصة التواصل مع قادة الصناعة، وتبادل المعرفة، وإقامة علاقات تعاون تدفع بمستقبل التأثير في مجال الرعاية الصحية.

هذه القمة لا تتعلق فقط باكتساب المعرفة ولكن أيضًا هي بداية لإنطلاق شبكة قوية من المهنيين ذوي الفكر المماثل والملتزمين بإحداث فرق في التواصل في مجال الرعاية الصحية.

من المقرر أن تكون "قمة مؤثري وسائل التواصل الإجتماعي في مجال الرعاية الصحية 2025" بمثابة حدث سيغير لقواعد اللعبة في هذه الصناعة، حيث تعتبر منصة يلتقي فيها خبراء الرعاية الصحية بالتأثير الرقمي بأكثر الطرق ابتكارًا. وتدعو مجموعة ثومبي متخصصي الرعاية الصحية ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والطلاب ومحترفي الدعاية الصحية الرقمية للمشاركة في هذا الحدث الرائد.

سيقام الحدث في مدينة ثومبي الطبية، الجرف، عجمان، الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت 15 فبراير 2025، من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 6:00 مساءً.

للتسجيل في القمة أو ترشيح أحد المؤثرين في مجال الرعاية الصحية للحصول على إحدى الجوائز ، يمكنكم زيارة الموقع thumbay.com

لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع info@thumbay.com أو 97142985555.

مجموعة ثومبي التى تأسست عام 1997 على يد الدكتور ثومبي محي الدين ، هي تكتل شركات معترف به عالميًا ولها حضور قوي في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتشخيص والعافية والبيع بالتجزئة والإعلام والتكنولوجيا. وتواصل المجموعة الابتكار والقيادة في مختلف القطاعات، مما يساهم في دفع التقدم والتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

انضم إلى "قمة مؤثري وسائل التواصل الإجتماعي في مجال الرعاية الصحية 2025" وكن جزءًا من حركة تحولية تُشكِّل مستقبل التواصل الرقمي في مجال الرعاية الصحية