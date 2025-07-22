دبي تشهد إطلاق أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع التجزئة بالشرق الأوسط

شهدت دبي إطلاق أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع تجارة التجزئة على مستوى الشرق الأوسط، في خطوة تعكس التزام الطرفين العميق بالاستدامة والمسؤولية البيئية، حيث أطلقت تعاونية الاتحاد، أكبر تعاونية استهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع شركة بوزيتيف زيرو، الشركة المتخصصة في حلول الطاقة النظيفة اللا مركزية، مشروعاً استراتيجياً وطموحاً لتوليد الطاقة الشمسية عبر أسطح ومواقف السيارات التابعة للتعاونية، وذلك بموجب اتفاقية طويلة الأمد تهدف إلى تطوير وتنفيذ المشروع.

وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين في مقر إدارة تعاونية الاتحاد في الورقاء سيتي مول، بحضور محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، ومحمد عبد الغفار حسين، رئيس مجلس إدارة بوزيتيف زيرو، وأحمد الزرعوني الرئيس التنفيذي للعقارات وديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي لشركة بوزيتيف زيرو، لوران لونجيت، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الطاقة في بوزيتيف زيرو، إلى جانب عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.

ويشمل المشروع الذي يتوقع الانتهاء منه واستكماله في منتصف 2026، تركيب أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية في ما يصل إلى 30 موقعاً تابعة لتعاونية الاتحاد في مختلف مناطق دبي، بالإضافة إلى مقر جمعية أم القيوين التعاونية بإدارة تعاونية الاتحاد، بقدرة إنتاجية مركبة تصل إلى 17.3 ميغاواط، والتي من المتوقع أن تولد هذه الأنظمة نحو 29.23 غيغاواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، ما يكفي لتغطية احتياجات أكثر من 4.000 منزل سنوياً.

ويسهم المشروع في تقليل انبعاثات الكربون بما يصل إلى 21.650 طناً سنوياً، وهو الأثر البيئي نفسه لزراعة حوالي 325.000 شجرة، ما يعزز مساهمة التعاونية في دعم رؤية الإمارات للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومع «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي تستهدف رفع حصة الطاقة النظيفة إلى 30% من إجمالي مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية في مسيرة التعاونية نحو ترسيخ مكانتها مؤسسة رائدة في مجال الاستدامة، من خلال دمج حلول الطاقة النظيفة ضمن عملياتها التشغيلية اليومية، إذ إن التعاونية ملتزمة بدعم رؤية دولة الإمارات الطموحة وأهدافها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وستعمل بكل عزم على أن تكون نموذجاً يحتذى في قطاع تجارة التجزئة، من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أثر بيئي إيجابي ومستدام».

وتابع: «نحن نؤمن أن مسؤوليتنا لا تقتصر على خدمة المجتمع كمؤسسة تعاونية، بل تمتد إلى حماية البيئة وترسيخ ممارسات أعمال مستدامة، تضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً لنا وللأجيال القادمة».

من جانبه، أفاد محمد عبد الغفار حسين، رئيس مجلس إدارة «بوزيتيف زيرو»، أن هذه الشراكة مع تعاونية الاتحاد تمثل علامة فارقة في قطاع تجارة التجزئة، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة، ونحن على ثقة أن هذا المشروع سيحدث تأثيراً بيئياً واقتصادياً ملموساً، ويعزز من ريادة الإمارات في تبني الحلول المستدامة.

بدوره قال ديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي لشركة «بوزيتيف زيرو»: «نحن فخورون بإطلاق هذا المشروع الرائد مع شريك استراتيجي مثل تعاونية الاتحاد، إذ إن فريقنا بدأ بالفعل بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وسنعمل وفق خطة متكاملة لضمان تشغيل كل المواقع المستهدفة بحلول منتصف 2026، مع حرصنا على استكشاف تقنيات جديدة لتعزيز كفاءة الطاقة في كل منشأة».