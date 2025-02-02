الحرب التجارية تشتد.. الصين تحذر من العواقب وتؤكد خسارة الجميع

أكدت الصين، الأحد، أن الحروب التجارية لا تحقق أي مكاسب لأي طرف، وذلك عقب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية يوم السبت.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيانها أن "الحرب التجارية أو الجمركية لا تؤدي إلى فائز"، مشيرة إلى أن التعريفات الجديدة ستؤثر سلبًا على التعاون المستقبلي بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة تهريب المخدرات، في ظل جهود واشنطن للحد من دخول الفنتانيل إلى أراضيها.

كما أعربت الصين عن استيائها الشديد ورفضها القاطع للقرار الأمريكي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" أن الصين، ردًا على هذه الخطوة التي وصفتها بالخاطئة، تعتزم تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية واتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها وحقوقها، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة التجارة.