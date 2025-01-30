تجارب حصرية مميزة في دبي هذا الأسبوع احتفالاً برأس السنة القمرية الجديدة

تقدم دبي على مدار أسبوع كامل برنامجا حافلا بالفعاليات بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بتجارب التسوق، والجوائز الضخمة، والعروض الترويجية الحصرية، والمعالم السياحية الشهيرة، وعروض الألعاب النارية المذهلة، والمأكولات الصينية الأصيلة، والعروض الترفيهية والثقافية، وباقات الإقامة الفندقية الخاصة، وذلك حتى يوم 2 فبراير.

وفيما يلي مجموعة من أبرز الأنشطة والتجارب التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالاً بهذه المناسبة هذا الأسبوع.

1. فعاليات مناسبة للعائلات في مراكز التسوق

تستضيف مراكز التسوق في دبي مجموعة من الفعاليات المناسبة للعائلات والعروض الترويجية الحصرية. ويقدم مول الإمارات للمتسوقين فرصة الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والفوز بجوائز يومية عند إنفاق 500 درهم أو أكثر (1000 يوان صيني) حتى 2 فبراير، وتخفيضات تصل إلى 5 بالمئة عند الدفع باستخدام +Alipay، أو WeChat Pay، أو UnionPay أو American Express، وأسعار صرف حصرية لمستخدمي Alipay وWeChat Pay، إلى جانب 10 أضعاف نقاط شير مع كل عملية شراء. ويستضيف سوق التنين عروضاً ثقافية مجانية، وفعاليات ترفيهية تحمل الطابع الصيني من 31 يناير وحتى 2 فبراير من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساءً، والتي ستسعد العائلات والأصدقاء باحتفالات لا تُنسى.

2. سحوبات كبرى وجوائز ضخمة

سيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الفوز بجوائز ضخمة كجزء من السحوبات الكبرى التي تستضيفها مجموعة من مراكز تسوق على مستوى المدينة. حيث يمكن للمتسوقين في مركز بوابة الخيل المجتمعي، وأرابيان سنتر، وباي أفينيو، ودبي فستيفال بلازا، وتايمز سكوير سنتر، وسيليكون سنترال، الفوز بجزء من جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 50000 درهم. ويقدم ابن بطوطة مول لزواره فرصة الفوز بسيارة نيسان باترول جديدة كلياً، فيما يمكن لزوار ميركاتو وتاون سنتر جميرا الفوز بسيارة جيتور 2025 عند التسوق باستخدام تطبيق بريفيلدج بلس، ويقدم دبي هيلز مول الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة بي إم دبليو الفئة الثامنة، بالإضافة إلى جوائز نقدية، كما يقدم وافي سيتي لزواره فرصة الفوز بجوائز يومية من ساعات ريفولي الفاخرة، وهدايا من يونيون جلاشوت، ومجموعة ساعات لونجين الرائعة. وتقدم داماس فرصة الفوز بواحد من خمسة أطقم مذهلة من القلائد والأقراط التي تعد جزءاً من مجموعة "لايس"، وذلك عند إنفاق 500 درهم في متاجر مختارة على مستوى المدينة.

3. تخفيضات حصرية

يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية الحصرية التي تقدمها علامات تجارية رائدة مثل مجوهرات كورابة، وبيور جولد للمجوهرات، ومجوهرات جوهرة، وذا بودي شوب، وموجي، وريتوالز، وماكس مارا، ولوكسيتان، ورالف لورين، وتوم فورد، وغيرها الكثير. وستسهم هذه العروض المذهلة التي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، من الأزياء الفاخرة ومنتجات التجميل إلى الإكسسوارات التي لا غنى عنها، في جعل رأس السنة القمرية مناسبة مثالية للحصول على أحدث الملابس، أو الاستمتاع بشراء العطور المميزة، أو اقتناء الأحذية الأنيقة.

4. تجارب ترفيهية وثقافية ممتعة

تشكل المعالم السياحية في دبي وجهة مثالية للأصدقاء والعائلات الراغبين في الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة. وتدعو القرية العالمية العائلات والأصدقاء للاستمتاع بتجارب التسوق في الجناح الصيني بالقرية، بالإضافة إلى فرصة تناول الطعام اللذيذ في السوق العائم الشهير وفي جميع أنحاء القرية العالمية، والفعاليات الترفيهية المذهلة التي تشمل عروض الليزر والنار اليومية، وبحيرة التنين الجديدة، وعروض الألعاب النارية المذهلة يومي 31 يناير، و1 فبراير في تمام الساعة 9 مساءً. وتضيء الواجهة الشهيرة لفندق جميرا برج العرب برسوم متحركة حصرية ذات طابع خاص من 28 وحتى 30 يناير، في تمام الساعة 8 و9 و10 مساءً، مما يمنح الجميع فرصة الاستمتاع بمشاهدة العرض المذهل.

ويقدم موشنجيت دبي لزواره فرصة الدخول إلى عالم كونغ فو باندا والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الحصرية ذات الطابع الخاص، والعروض الثقافية، والألعاب الممتعة، وفرص لقاء وتحية الشخصيات المحبوبة، وتذوق المأكولات الصينية الأصيلة.

ومن جهته، يرحب عالم آية بالعائلات مع تخفيضات خاصة بنسبة 25 بالمئة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو جرين بلانيت، الغابة الاستوائية الداخلية في دبي، الزوار إلى التفاعل مع الثعبان البورمي في أجواء آمنة حتى 31 يناير، ومعرفة المزيد حول سلوكه وموطنه ودوره في الحفاظ على التوازن البيئي. وتحتفل ليجولاند دبي بالعام القمري الجديد مع مجموعة من الأنشطة الثقافية المناسبة للعائلات، والمأكولات الشهية، والمواكب الترفيهية الجوالة، وحائط الأمنيات، وأنشطة ممتعة مثل LEGO® Snake Build، وSpot the Zodiac، وهدايا عند الشراء من متجر The BIG Shop. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لضيوف فندق ليجولاند المشاركة في مجموعة من الأنشطة الحصرية مثل البحث عن الظرف الأحمر، وورش العمل الإبداعية، والفنون والحرف اليدوية، والاستمتاع بتخفيض 50 بالمئة على أسعار الإقامة الفندقية حتى 18 ديسمبر.

5. ترفيه عائلي مجاني

تدعو حديقة أبراج بحيرات جميرا الأصدقاء والعائلات للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة مع مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية يوم 29 يناير من الساعة 4 عصراً وحتى 8 مساءً. وتشمل التجارب التفاعلية الفنون والحرف اليدوية، وتذوق الشاي، وتجارب الخط، وألعاب رمي الحلقات الصينية، والرسم على الوجوه، وفرصة ارتداء الملابس الصينية التقليدية، إلى جانب فعاليات الترفيه الحي، والعروض الفنية التقليدية، وعروض رقصة التنين. ويمكن للجميع الدخول مجاناً، حيث تم فتح باب التسجيل الآن على موقع أبراج بحيرات جميرا الإلكتروني.

6. أشهى المأكولات الصينية

يمكن لعشاق الطعام الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة في عدد من أفضل المطاعم على مستوى المدينة، والتي تقدم قوائم طعام مصممة خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة حتى 2 فبراير. حيث يقدم مطعم ديمون داك للشيف ألفين يونج في فندق بانيان تري دبي، تجربة تناول طعام مميزة مع عرض رقصة الأسد المذهل، في ما يقدم مطعم هاكاسان دبي قائمة طعام محدودة الإصدار مكونة من 9 أطباق تضم أرقى المأكولات. وسيحظى زوار مطعم هاتونج في مركز دبي المالي العالمي بفرصة الاختيار من قائمة طعام أصيلة تضم أشهى المأكولات مع الاستمتاع بعروض رقصة الأسد المبهرة، وعروض الطبول الصينية. ويقدم مطعم شنغهاي مي قائمة طعام مصممة خصيصاً، بالإضافة إلى عرض عازف آلة قوتشين الصينية التقليدية. ويستقبل مطعم تانج تاون الصيني في دبي مول فاونتن فيوز، الضيوف للاحتفال برأس السنة القمرية من خلال تجربة تناول طعام فاخرة تسلط الضوء على النكهات والتقاليد الصينية العريقة. ويدعو مطعم تينجارا في فندق بارك ريجيس كريس كين دبي، ضيوفه للاستمتاع بوليمة من المأكولات الشهية، في ما يسلط مطعم إكس يو في فندق كمبينسكي مول الإمارات، الضوء على مجموعة من الأطباق الشهية. كما تشارك مطاعم زينغ هيز، و الدانة، وإيه أو سي، وبلو جيد، وبارفلاي باي بودا بار، وجاردينيا، وهاوكيروبي، ولوكال ووترفرونت، وسوميبيا تشاينا كلوب آند يام، وتوشي، وفين بيزنس باي، في الاحتفالات من خلال تقديم أطباق وتجارب خاصة تجعل من رأس السنة القمرية مناسبةً لا تُنسى.

7. تجارب الإقامة الفندقية الفاخرة للعائلات والأصدقاء

تقدم أشهر فنادق دبي مجموعة من باقات الإقامة الخاصة احتفالاً بالسنة القمرية الجديدة، بما في ذلك منتجع الحبتور جراند أوتوغراف كوليكشن، وذا لانا – دورشستر كوليكشن، وإنتركونتيننتال ريزيدنسز دبي بيزنس باي، وإم دي – باي جيوان، وإدج كريك سايد، حيث يمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بعروض حصرية وتجارب إقامة فندقية لا تُنسى.