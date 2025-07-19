«طيران أديل» تعزز خططها للنمو بتدشين مكتب في دبي

دشنت «طيران أديل»، شركة الطيران الاقتصادي الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية مكتب مبيعات في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ويأتي ذلك لدعم العملاء وشركات السياحة والسفر، وتأكيداً على سعيها لتعزيز تواجدها في دبي، حيث تم تعيين شركة «أورينت تراڤل» وكيل مبيعات عام للإشراف على مبيعاتها في الإمارات، كما عينت مدثر دانسي مديراً جديداً للمبيعات في الإمارات.

وشهد افتتاح مكتب طيران أديل، الواقع في مقر «أورينت تراڤل» في شارع الشيخ زايد؛ حضور الشيخ فهيم بن سلطان بن خالد القاسمي، برفقة الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي، الشريكة المؤسسة في «أورينت تراڤل»، وعاصم أرشد، الرئيس التنفيذي لشركة «أورينت تراڤل»، كما شهد التدشين حضور الرئيس التنفيذي لطيران أديل ستيفن غرينواي، ورئيس الشؤون التجارية وخدمة العملاء روجيه فان إنك، إلى جانب عدد من الشركاء الرئيسيين في مجال الطيران.

وتشغل «طيران أديل» حالياً ما يصل إلى ست رحلات يومية مجدولة بين الرياض ومطار دبي الدولي، وهو خط جوي أطلق منذ أكثر من عامين. كما تقدم الشركة خدمة يومية تربط العاصمة السعودية بمطار دبي وورلد سنترال في جنوب دبي، والتي انطلقت في صيف عام 2024.

وصرح ستيفن غرينواي قائلاً: «نجحت «طيران أديل» في إنشاء عملية تشغيلية مزدوجة في دبي تخدم المسافرين في قلب المدينة وجنوبها، مما يسهل الوصول لعدد أكبر من العملاء ونتطلع بكل تأكيد إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى سبع رحلات يومية عبر مطاري دبي مع وصول طائرات جديدة إلى الأسطول، كما ندرس التوسع خارج دبي لاستكشاف فرص جديدة لإطلاق مسارات إضافية في أسواق أخرى داخل دولة الإمارات».

وأضاف رئيس المبيعات في طيران أديل فاروق أحمد،، قائلاً: «لقد قمنا بتعزيز شبكة دعم المبيعات الدولية لدينا تدريجياً في جميع أنحاء المنطقة، وبفضل إضافة وكيل مبيعات عام معتمد في دبي ليشمل دولة الإمارات؛ نحظى الآن بحضور قوي يمكننا من تقديم الدعم اللازم لركابنا ووكلاء السفر في أحد أكثر الأسواق ديناميكية في الخليج».

وقفزت «طيران أديل» إلى مصاف أسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة، إذ تمتلك حالياً أسطولاً يتكون من 39 طائرة من طراز إيرباص A320، وتخدم أكثر من 30 وجهة موسمية على مدار العام في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتتطلع الشركة لأن تزيد أسطولها والوجهات التي تخدمها بما يفوق ثلاثة أضعاف القدرة الحالية بحلول عام 2030.