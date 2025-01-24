"إيميرج" تدشن محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العين

أعلنت "إيميرج"، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة "إي دي إف"، عن تعزيز خططها بمشاريع جديدة ومواصلة تحقيق نمو سنوي قوي.

ووقّعت شركة "إيميرج" مذكرة تفاهم مع "أدنوك للغاز الحامض" لاستكشاف فرص الاستفادة من الطاقة الشمسية في حقل شاه للغاز، كما وقعت اتفاقية مع "بايبتك"، الرائدة في ابتكارات حلول ثني الأنابيب الحارة، لتطوير نظام طاقة شمسية مثبت على سطح منشآتها المتطورة في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد".

ودشنت "إيميرج" محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.8 ميجاواط ضمن منشأة تابعة لشركة "كوكا-كولا الأهلية للمشروبات" في العين، حيث ستسهم في خفض انبعاثاتها الكربونية بحوالي 1566 طناً سنوياً.

وتهدف هذه الشراكات إلى دعم جهود الشركات في إزالة الكربون وتحقيق أهدافها للاستدامة، إلى جانب مواصلة توسيع نطاق أنشطة ومشاريع "إيميرج"، كما أنها تأتي في أعقاب أهم عام في مسيرة "إيميرج" من حيث حجم النمو الذي حققته الشركة، حيث ضاعفت الشركة القدرة التشغيلية لمحطات الطاقة الشمسية التي تديرها ثلاث مرات لتصل إلى 30 ميجاواط، مقارنة بـ 10 جيجاواط في العام السابق، مما يوفر كهرباء نظيفة لـ 38 منشأة تجارية وصناعية وتعليمية وفندقية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وضاعفت "إيميرج" حجم فريق عمل الشركة، ونجحت في تلافي إصابات العمل بشكل كامل في مشاريعها، كما وقعت خلال العام عقوداً لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 147 ميجاواط، مما يعكس نمواً كبيراً في مشاريع الشركة المخطط لها، وإمكانية تحقيق عوائد إضافية بمجرد تشغيل هذه المشاريع.