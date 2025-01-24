طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد مطلع فبراير

أعلنت طيران الإمارات اليوم استئناف رحلاتها اليومية إلى بيروت، وبغداد اعتباراً من يوم 1 فبراير المقبل.

وستشغل طيران الإمارات رحلتها اليومية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بطائرتها البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات، مما يوفر أكثر من 5000 مقعد في كلا الاتجاهين أسبوعياً.

كما أعلنت الناقلة عن إطلاق خدمتها اليومية الثانية إلى بيروت، اعتباراً من 1 أبريل، والمقرر تشغيلها أيضاً بطائرة البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات.

وأشارت الناقلة، في البيان الذي أصدرته اليوم، إلى أنها ستشغل طائرتها البوينج 777 لرحلتها اليومية إلى بغداد.