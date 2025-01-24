الصين تسجل نمواً في إنتاج الذهب بنسبة في 2024

أظهرت بيانات جمعية الذهب الصينية انخفاض استهلاك الذهب في البلاد بنسبة 9.58% ليصل إلى 985.31 طنا خلال عام 2024، وسط تراجع حاد في مبيعات المجوهرات وارتفاع ملحوظ في الطلب على السبائك.

وذكرت صحيفة "ذي بيبر" الصينية الإلكترونية، أن استهلاك المجوهرات الذهبية تراجع بنسبة 24.69% إلى 532.02 طنا، فيما ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 24.54% إلى 373.13 طنا.

وسجلت حركة التداول في سوق شنغهاي للذهب نمواً ملحوظاً، حيث زاد حجم التداول بنسبة 49.90% إلى 62.3 ألف طن، وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 86.65% إلى 34.65 تريليون يوان.

وأضافت الصحيفة أن إنتاج الذهب في الصين ارتفع بنسبة 0.56% إلى 377.24 طنا، فيما زادت احتياطيات البنك المركزي الصيني من الذهب بمقدار 44.17 طنا لتصل إلى 2279.57 طنا بنهاية 2024، محتفظة بالمرتبة السادسة عالمياً.