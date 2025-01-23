احتفالات رأس السنة القمرية تنطلق غداً في دبي

تنطلق في دبي، غداً، احتفالات نابضة بالحياة في أنحاء المدينة، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، وتستمر حتى 2 فبراير2025، وتتحول دبي التي تحتضن حوالي 200 جنسية مختلفة إلى وجهة مثالية للسكان والزوار الراغبين في تجربة أحد أهم المهرجانات، التي تدور حول الثقافة الصينية، حيث تجمع احتفالات رأس السنة القمرية بين الفعاليات الترفيهية والثقافية، وعروض التجزئة الحصرية في مراكز ووجهات التسوق الرائدة، وتجارب المأكولات المصممة خصيصاً من قبل أفضل مطاعم المدينة.

وتنطلق احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بمجموعة من التجارب الحصرية والفعاليات المشوقة، والعروض الترويجية، وغيرها الكثير.

فعاليات تجارية

وتستعد مراكز التسوق في دبي لاستضافة فعاليات مناسبة للعائلات والأصدقاء، وعروض ترويجية حصرية، وسحوبات ممتعة، بما في ذلك مول الإمارات، حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 500 درهم على الأقل الدخول في سحوبات يومية، مع مجموعة من المزايا الخاصة لمستخدمي Alipay+ وWeChat Pay وUnionPay.

وتوفر السحوبات وعروض التجزئة المذهلة في أنحاء المدينة فرصة الفوز بجوائز ضخمة، بما في ذلك جوائز بقيمة 50000 درهم في مركز بوابة الخيل المجتمعي، وأرابيان سنتر، وباي أفينيو، ودبي فستيفال بلازا، وتايمز سكوير سنتر، إلى جانب سيارة نيسان باترول جديدة في ابن بطوطة مول، وسيارة جيتور 2025 عند التسوق باستخدام تطبيق بريفيلدج بلس في ميركاتو، وتاون سنتر جميرا، وسيارة بي إم دبليو الفئة الثامنة الأنيقة أو جائزة نقدية مذهلة في دبي هيلز مول، وجوائز يومية من ساعات ريفولي الفاخرة، وهدايا أسبوعية من يونيون جلاشوت، ومجموعة ساعات لونجين الرائعة، وقسائم ريفولي بقيمة 300 درهم في وافي سيتي.

عروض حصرية

وسيستمتع المتسوقون بمجموعة من العروض الحصرية من العلامات التجارية الرائدة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك آي زون، وأريج، وبلومنغديلز، وفيسز، وجيفنشي، وهارفي نيكولز، وكارل لاغرفيلد، وكنزو، ولاكوست، ولي بنجامين، وليفل شو ديستريكت، وستيلا مكارتني، وفي للعطور، وغيرها الكثير.

وتشارك المعالم السياحية الشهيرة في الاحتفالات، حيث تدعو القرية العالمية العائلات والأصدقاء للاستمتاع بالتسوق، وتناول الطعام، وعروض الليزر والنار اليومية، وبحيرة التنين الجديدة، وعروض الألعاب النارية المذهلة أيام 24 و25 و31 يناير، و1 فبراير في تمام الساعة 9 مساء. ويرحب موشنجيت دبي بالزوار للدخول إلى عالم كونغ فو باندا، والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الحصرية ذات الطابع الخاص لجميع أفراد العائلة، بما في ذلك معالم الجذب الممتعة، والألعاب المميزة، والعروض الثقافية، وفرص لقاء وتحية الشخصيات المحبوبة، والمأكولات الصينية الأصيلة، ويفتح عالم آية أبوابه أمام العائلات والأصدقاء مع تخفيضات خاصة بنسبة 25 %.

أطباق صحية

ويمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بقوائم طعام محددة، وأطباق صحية، وصفات أصيلة في مجموعة من المطاعم الرائدة على مستوى دبي، بما في ذلك، تانج تاون، وهاكاسان دبي، وديمون داك، وتينجارا، وإكس يو، وهوتونغ، وغيرها الكثير.

وسيكون عشاق الموسيقى على موعد مع حفل «ليالي الفردوس – الاحتفال بالعام القمري الجديد» في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي يوم 26 يناير، والذي يجمع بين الروائع الكلاسيكية الشهيرة، والألحان الاحتفالية مع أوركسترا الفردوس، ويبلغ سعر التذكرة 120 درهماً، وهي متاحة للشراء على تيكت ماستر.

إقامات فندقية

ويمكن للأصدقاء والعائلات الاستفادة من عروض الفنادق الحصرية، وباقات الإقامة الفندقية الخاصة في فنادق إم دي – باي جيوان، وذا لانا – دورشستر كوليكشن، وإدج كريك سايد، ومنتجع الحبتور جراند أوتوغراف كوليكشن، وإنتركونتيننتال ريزيدنسز دبي بيزنس باي.

وستقدم احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في دبي جدول فعاليات ممتعاً، إلى جانب التجارب، التي لا يمكن تفويتها لسكان المدينة وزوارها.