«قمة طاقة المستقبل 2025» تختتم فعالياتها بأرقام قياسية

اختتمت القمة العالمية لطاقة المستقبل، الفعالية السنوية التي نظمتها شركة مصدر وأقيمت في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، فعاليات دورة عام 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسجلت نمواً قوياً في مجموعة من المجالات لترسخ مكانتها بصفتها الفعالية الأكبر من نوعها على الإطلاق.

وقالت شركة آر إكس، الجهة المنظمة للفعالية، إن الدورة الحالية من القمة شهدت زيادة 31% في عدد الزوار قياساً بدورة 2023، التي أقيمت أيضاً بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، كما سجلت الفعالية نمواً في المساحة الإجمالية بحوالي 10%، واستضافت أكثر من 450 شركة و11 جناحاً وطنياً، حيث كان لأجنحة الصين وألمانيا واليابان البصمة الأبرز بين الدول المشاركة.

وحققت القمة العالمية لطاقة المستقبل مزيداً من الأرقام القياسية من خلال برنامج «التواصل التجاري المستدام»، وهو منصة للمشترين الإقليميين والدوليين للقاء الجهات العارضة والزوار والشركاء المحتملين واستضاف البرنامج، الذي شهد نمواً 17% على أساس سنوي، العام الجاري أكثر من 270 مشترياً من الأسواق الرئيسية مثل الأردن والهند ومصر والسعودية وعمان.

عقد الشراكات

وشهد برنامج المشترين عقد عددٍ من الشراكات خلال القمة التي استمرت 3 أيام وكان أبرز هذه الشراكات اتفاقية لصالح جلوبال سي إم إكس، الشركة الدولية الرائدة في الطاقة والعلاقات الحكومية، والتي كشفت في إطار جهودها التوسعية في المنطقة عن محفظة هي الأولى ضمن سلسلة من المحافظ الاستثمارية التي تضم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية في أستراليا، علماً أن المحفظة الأولى تبلغ قيمتها 500 مليون دولار.

وشكلت منصة المتحدثين البارزين ملتقى مهماً لقادة الفكر والابتكار، وقد تطرقت إلى مجموعة واسعة من المواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والمدن المستدامة والتنقل الكهربائي والتمويل الأخضر والطاقة الشمسية والنظيفة والمياه وإدارة النفايات، مع زيادة ملحوظة في مشاركة السيدات، اللواتي استحوذن على حوالي 40% من إجمالي المتحدثين. كما سجلت الفعالية حضور أكثر من 30% من المتحدثين، الذين يتجاوز عددهم 310 متحدثين، من خارج دولة الإمارات، مما يسلط الضوء على مكانة القمة باعتبارها الفعالية الإقليمية الأبرز في دعم الطاقة النظيفة والاستدامة.

واحتضنت القمة العالمية لطاقة المستقبل مبادرة كليكس التي تسلط الضوء على دور المرأة في مجال الطاقة، والتي أضافت بعداً جديداً مع إطلاق فعالية كليكس للذكاء الاصطناعي، ليصل عدد الشركات الناشئة المشاركة إلى 35، تستهدف جميعها مواضيع التغير المناخي والتطورات في مجال التكنولوجيا النظيفة.

مشاركة المعارف

وأشارت لين السباعي، المديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، إلى الطلب المتنامي في المنطقة على الابتكارات المستدامة وعمليات التحول في أنظمة الطاقة، فضلاً عن الإقبال الدولي على التواصل ومشاركة المعارف والخبرات، والذي يعد مؤشراً مهماً على نمو القمة بدورتها لعام 2025.

وأضافت إن دورة 2025 تجاوزت كل التوقعات ونجحت في استقطاب الخبراء الدوليين والشركات الكبرى والناشئة وصناع السياسات، بهدف دعم تطور التكنولوجيا والتحول في المنطقة، وإضافة إلى إحصائيات النمو المسجلة، شهدنا ارتفاع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع الأهلي لحشد الجهود العالمية من أجل بناء مستقبل مستدام.

ومن المقرر أن يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة المقبلة من القمة العالمية لطاقة المستقبل في يناير 2026.