الهيئة العامة للطيران المدني تحصد 7 ضمن جوائز ستيفي

حصدت الهيئة العامة للطيران المدني 7 جوائز متميزة ضمن جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، من بينها 4 جوائز ذهبية و3 فضية، ويعكس الإنجاز التزام الهيئة بالتميز والابتكار، وترسيخ مكانتها الريادية في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران في المنطقة.

وتميزت نسخة هذا العام من الجوائز بمشاركة واسعة، حيث استقطبت أكثر من 1.100 ترشيح من مختلف القطاعات، مما يبرز مستوى التنافسية العالية ويعزز قيمة الجوائز التي حققتها الهيئة.

شملت الجوائز الذهبية جائزة «قائد الاستدامة الأكثر ابتكاراً لهذا العام»، التي حصدها سعادة سيف محمد السويدي وجائزة «الإدارة المبتكرة في الحكومة» للجهات التي تضم أكثر من 100 موظف.

كما تضمنت الجوائز جائزة «الابتكار في العلاقات الإعلامية، الاتصالات المؤسسية، علاقات المستثمرين، والعلاقات العامة» وجائزة «فريق التكنولوجيا الأكثر ابتكاراً لهذا العام».

وشملت الجوائز الفضية جائزة «قائد الفكر لهذا العام»، التي حصل عليها سيف محمد السويدي وجائزة «برنامج الاستدامة الأكثر ابتكاراً للشركات» وجائزة «المساهمة الفردية المتميزة في الاستدامة»، التي فازت بها المهندسة مريم البلوشي.