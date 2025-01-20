«ميدان» ترسي عقد إنشاء المرحلة الثانية من «الحي الأول غرب»

أعلنت «ميدان»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد بقيمة تزيد على مليار درهم على شركة «جينكو للمقاولات العامة» لبناء المرحلة الثانية من مشروع «الحي الأول غرب» ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم المرموقة، ويمثل المشروع المرحلة التالية ضمن واحد من أكثر المجمعات السكنية المسورة المطلوبة في دبي، حيث يوفر أسلوب حياة حصرياً على الواجهة البحرية لبحيرة كريستالية.

وبموجب العقد، ستقوم «جينكو للمقاولات العامة» بتشييد فلل فاخرة مكونة من 4 و5 و6 غرف نوم في المرحلة الثانية من مشروع «الحي الأول غرب» بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها وغيرها من الأعمال. وتعد «جينكو للمقاولات العامة» شركة إنشاءات تتمتع بخبرة تزيد على 35 عاماً في المنطقة، وتشتهر بتنفيذ مشاريع فاخرة واسعة النطاق ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الأول من 2028.

جودة استثنائية

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «تعكس ترسية عقد إنشاء المرحلة الثانية من مشروع «الحي الأول غرب» ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم التزامنا الراسخ بإعادة تعريف مفهوم الحياة الفاخرة ضمن هذا المشروع السكني المرموق. فمن خلال تصاميم عالمية المستوى وجودة استثنائية، سترسي المرحلة الثانية من المشروع معايير جديدة في التجارب السكنية المتميزة المقدمة لقاعدة عملائنا المتنامية من المشترين للمنازل الفاخرة».

نموذج التميز

وقال المهندس مسعود غياث، المدير المنتدب لشركة «جينكو للمقاولات العامة»: «يعتبر قطاع البناء والعقارات أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المحلي، ونحن سعداء وفخورون بالتعاون مع «دبي القابضة للعقارات» في هذا المشروع المرموق. وسوف تبرز المرحلة الثانية من مشروع «الحي الأول غرب» كنموذج للتميز، بما يعكس رؤيتنا المشتركة لتقديم مشاريع مبتكرة وعالية الجودة».

وتضم المرحلة الثانية من مشروع «الحي الأول غرب» 229 فيلا تقع داخل مجتمع مسور تمتزج فيه عناصر الصحة والعافية في نسيج الحياة اليومية. وتحيط المتنزهات والحدائق الخضراء المزدهرة بالمساكن المطلة على البحيرة الكريستالية. ويوفر المشروع مجموعة كبيرة من وسائل الترفيه والاستجمام، بما في ذلك النادي، ومركز اللياقة البدنية في الهواء الطلق، وملعب رياضي، ومسارات ركوب الدراجات والمشاة، ومناطق لعب الأطفال، ومناطق التنزه المظللة، والممشى الخشبي.

موقع مميز

وتقع المرحلة الثانية من مشروع «الحي الأول غرب» على بُعد 4 كيلومترات من قلب وسط مدينة دبي، وبضع دقائق من مضمار ميدان لسباق الخيل، وعشرين دقيقة من مطار دبي الدولي، ويتيح تخطيطها الذي يركز على الطبيعة للسكان الاستمتاع بهدوء الحي السكني، بعيداً عن صخب المدينة.

وبتغطية 60% من الحي بالمتنزهات الخضراء والحدائق المجتمعية، يدعو «الحي الأول غرب» السكان لتجربة حياة الهدوء والراحة وسط بيئات خارجية جميلة، تشمل أكثر من 8 كيلومترات من مسارات ركوب الدراجات والجري، بالإضافة إلى الحياة على شاطئ بطول 14 كيلومتراً.

وتقع المرحلة الثانية من مشروع «الحي الأول غرب» على بُعد دقائق من محمية رأس الخور للحياة البرية الهادئة، والتي تعد موطناً لأنواع مختلفة من الطيور وتشتهر بأسراب طيور النحام في فصل الشتاء. ويمكن للمقيمين استكشاف النظم البيئية النابضة بالحياة في المحمية، من المسطحات الملحية إلى أشجار القرم، مما يوفر تواصلاً فريداً مع الطبيعة. ويقع بالقرب من المحمية، حي دبي للتصميم (d3)، وهو مركز للإبداع حيث تلتقي بيوت الأزياء العالمية بالمواهب المحلية الناشئة. يضم حي دبي للتصميم العديد من المقاهي ومساحات العمل المشتركة، والمنطقة الترفيهية «ذا بلوك» المطلة على الواجهة البحرية وتعد مثالية للترفيه.