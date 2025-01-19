برنامج الأغذية العالمي: وصول أولى شحنات المساعدات إلى غزة

بعد تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصلت أولى شحنات المساعدات الإنسانية، وفقا لقوات الأمن المحلية.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن المساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوبا، ومعبر زيكيم شمالا.

وبحسب تقارير إعلامية عربية، كانت هناك نحو 200 شاحنة في طريقها إلى الأراضي الفلسطينية.

وكانت الأوضاع الإنسانية في غزة متدهورة بالفعل قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وتفاقمت بشكل كبير بسبب القصف المكثف الذي شنته إسرائيل.

ووفقا للأمم المتحدة، يعاني أكثر من 90% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة من جوع شديد.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في مياه الشرب والملاجئ الطارئة والأدوية.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها جهزت أربعة آلاف شاحنة محملة بالمساعدات المخصصة لقطاع غزة.

وتحمل نصف هذه الشاحنات مواد غذائية ودقيق (طحين).

لكن إيصال السلع الحيوية إلى السكان المدنيين في المنطقة الساحلية المحاصرة أصبح مؤخرا أمرا بالغ الصعوبة.

وبالإضافة إلى المخاوف الأمنية الإسرائيلية والتفتيش الدقيق للشحنات، شكلت عمليات النهب مشكلة كبيرة.

ووفقا للبيان، أعرب رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، عن أمله في أن تقل الهجمات على قوافل المساعدات مع تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأعلنت حركة حماس دعمها لتوفير الإمدادات للسكان في قطاع غزة.