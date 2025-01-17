الإمارات تشارك في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

شارك المهندس سيف غباش وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية ممثلا عن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في مؤتمر التعدين الدولي، الذي عُقد في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025.

وشارك غباش، خلال المؤتمر، في اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، حيث ناقش مع نظرائه من مختلف الدول سبل تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال استكشاف المعادن وتطويرها.

كما شارك في افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، واطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال التعدين، مما يعكس التزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات والتقنيات لتعزيز قطاع التعدين في الدولة.

والتقى غباش، على هامش المؤتمر، الدكتور محمد فوز الكبير، وزير الكهرباء والطاقة والثروة المعدنية البنغلاديشي، وكذلك كيمبرلي هارينغتون نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دبلوماسية الطاقة في أمريكيا، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والتعدين، مؤكدين أهمية الشراكة الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه المشاركات في إطار جهود الوزارة لتعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات في قطاع التعدين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير هذا القطاع الحيوي.