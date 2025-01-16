«الشارقة لريادة الأعمال» يخصص 3 مناطق جديدة لتطوير المهارات ودعم المواهب المحلية

أعلن مهرجان «الشارقة لريادة الأعمال 2025» عن تخصيص 3 مناطق جديدة في دورته الثامنة، التي تقام 1 و2 فبراير المقبل في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، حيث ستحتفي المنطقة الأولى «صنع في الشارقة» بالمواهب المحلية، وقصص النجاح الملهمة لرواد الأعمال، أما المنطقة الثانية «أكاديمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» فستوفر ورش عمل مجانية، ودروساً لتعزيز المهارات المهنية للمشاركين، فيما تم تخصيص منطقة «ڤولت» Vault كصالة حصرية لكبار الشخصيات والمتحدثين.

الشركة الناشئة

وتسلط منطقة «صنع في الشارقة»، التي تأتي بدعم من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، و«بنك الشارقة»، و«مجلس سيدات أعمال الشارقة»، الضوء على الشركات الناشئة في الإمارة بمختلف قطاعاتها، حيث تستضيف أكثر من 50 متحدثاً وشركة ناشئة، تلقوا الدعم من مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع».

وتضم المنطقة «منصة المجتمع»، التي تستضيف نخبة من رواد الأعمال البارزين، مثل الشيف ميرة النقبي الحائزة نجمة ميشلان، وحمد الشامسي، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة «تايتان»، ومحمد الكعبي، صانع المحتوى المعروف بقناة «سكيلز» على يوتيوب، وغيرهم من الشخصيات.

وتوفر المنطقة 5 ورش عمل تفاعلية حول موضوعات مستلهمة من تخصصات وتجارب أصحاب الشركات الناشئة المشاركة، كما تحتوي على مجسمات إبداعية ملائمة للتصوير، وتضم معرضاً يوثق تاريخ إمارة الشارقة، إلى جانب أكشاك بيع بالتجزئة.

بيئة مهنية

وتسعى «أكاديمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» لتعزيز مهارات القيادة لجمهور المهرجان ونقل المعرفة اللازمة، لمواكبة عالم الأعمال المتسارع، من خلال برامج نظرية وعملية تحقق رؤية مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وتشهد تنظيم سلسلة من ورش العمل والدروس الرئيسية المصممة لتطوير المهارات.

وتوفر منطقة «ڤولت» المدعومة من مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» صالة مجهزة بمختلف الخدمات، التي تضمن بيئة مريحة وملائمة للتواصل، بما يعزز فرص بناء العلاقات والتعاون بين الشخصيات المؤثرة.

بيئة ملهمة

وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أهمية الشراكة مع «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» 2025، مشيرة إلى التزام المجلس بتمكين رواد الأعمال، من خلال دعم «منطقة صنع في الشارقة» في المهرجان.

وأوضحت أن الشراكة تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب المحلية المتميزة في المنطقة، والإنجازات التي حققها رواد الأعمال وصناع التغيير في الشارقة، واعتبرت أن الاحتفال بالنجاح المحلي، لا سيما نجاح رائدات وسيدات الأعمال، يجسد التزام المجلس في بناء منظومة أعمال شاملة ترتقي بالإبداع والابتكار، وتعزز التعاون بين الشركات الناشئة.

وقالت سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «حرصنا هذا العام على تصميم مناطق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال لتغطي مختلف المجالات، مثل الابتكار والاستدامة والإبداع، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للدول المشاركة والشركات الناشئة وورش العمل والمنتجات المحلية والمعارض الفنية والمأكولات وغيرها، ما يتيح للزوار والمشاركين فرصاً مميزة لبناء العلاقات والشراكات والتواصل وتبادل الأفكار في بيئة ملهمة ومتكاملة.

رعاية المواهب

وقال علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»: «يسعدنا أن نكون داعمين لهذه الدورة المتجددة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، بما يؤكد التزامنا في رعاية وتمكين المواهب، ودفع عجلة الابتكار، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام لقطاع الأعمال. ومن خلال رعايتنا لمنطقة Vault نسعى إلى تعزيز التواصل بين رواد القطاع العالميين، وخلق مساحة استثنائية تتلاقى فيها العقول ذات الرؤى الملهمة، مما يسهم في رفع مستوى التميز في ريادة الأعمال إلى آفاق جديدة».

محرك النمو

وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «نواصل التزامنا في «بنك الشارقة» بدعم الابتكار وتعزيز روح الريادة في قيادة الشركات الناشئة، باعتبارها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، حيث تعكس رعايتنا لمنطقة «صنع في الشارقة» رؤيتنا في دعم المبادرات، التي تعزز الإبداع، وتتيح فرص التعاون لتحقيق التنمية المستدامة في عالم الأعمال، ومن خلال هذه الشراكة نؤكد التزامنا بتمكن رواد الأعمال والمبتكرين للمساهمة في بناء مستقبل واعد للشارقة ودولة الإمارات».