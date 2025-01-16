أبوظبي تستضيف «شوب توك لوكس» في يناير 2026

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار و«Hyve»، شراكة استراتيجية لإطلاق «شوب توك لوكس»، أول مؤتمر ومعرض عالمي للابتكار في قطاع التجزئة للمنتجات الفاخرة، والذي تستضيفه أبوظبي في يناير 2026 وسيصبح «شوب توك لوكس» أكبر وأهم تجمع عالمي لصناع القرار والخبراء في قطاع التجزئة للمنتجات الفاخرة.

وتعتبر فعاليات «شوب توك» العالمية من أبرز الفعاليات وأكثرها ابتكاراً في قطاع التجزئة، وتنظم في كل من مدينة لاس فيجاس وبرشلونة وشيكاغو، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء ورواد الأعمال في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية لمناقشة أبرز المواضيع والتوجهات والتقنيات المؤثرة في قطاع التجزئة العالمي.

وبالارتكاز إلى مكانة الإمارة وجهة عالمية للثقافة والسياحة والاستثمار، ستسلط فعالية «شوب توك لوكس» الضوء على فئة حصرية من قطاع التجزئة العالمي من خلال تركيزها على حقبة جديدة من التجارب الاستثنائية للعملاء.

ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع كبرى العلامات التجارية الفاخرة والشركات التكنولوجية المحلية والعالمية لدعم قطاع التجزئة في الإمارة وتعظيم الاستفادة من فرص النمو الهائلة في سوق المنتجات الفاخرة، وذلك من خلال توظيف التقنيات المتقدمة لتقديم تجارب مبتكرة تلبي احتياجات وتطلعات المستهلكين.

وتستقطب فعالية «شوب توك لوكس» كبرى الشركات الناشطة في قطاع التجزئة الفاخرة العالمي، والذي تصل قيمته إلى 1.5 تريليون دولار، ويتوقع أن يشهد نمواً بمعدل سنوي يتجاوز 10 %.

وتشارك مجموعة «شلهوب»، الشريك الرائد لأرقى الماركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط، كشريك مؤسس للدورة الأولى من مؤتمر ومعرض «شوب توك لوكس»، إلى جانب العديد من الشركاء العالميين والذين سيتم الإعلان عنهم لاحقاً. وستشهد فعالية «شوب توك لوكس»، والتي ستقام على مدار ثلاثة أيام في أبوظبي، مشاركة أكثر من 180 متحدثاً من قادة كبرى العلامات التجارية الفاخرة وقطاع المنتجات الفاخرة المبتكرة، وحضور أكثر من 2500 زائر من أنحاء العالم.

تطورات نوعية

وقالت نورا الفولاذي، من مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعد قطاع التجزئة أحد الركائز الأساسية في بناء اقتصاد قوي ومتنوع. ويشهد قطاع التجزئة والمنتجات الفاخرة تطورات سريعة ونوعية مع سعي علامات التجزئة لتقديم تجارب وخدمات مبتكرة لمواكبة التغير الكبير في اهتمامات وعادات المستهلكين. ويأتي اختيار إمارة أبوظبي لاستضافة هذه الفعالية الحصرية لمكانتها العالمية وجهة رائدة للعلامات التجارية الفاخرة والمنتجات الراقية».

وقال مارك شاشوا، الرئيس التنفيذي لشركة «Hyve»: «تعد أبوظبي وجهة رائدة لقطاع التجزئة والمنتجات الفاخرة في المنطقة، مما جعلها الوجهة الأمثل لتوسيع نطاق سلسلة فعاليات «شوب توك» وتعزيز انتشارها عالمياً. وستمكننا شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار من ضمان نجاح إطلاق أول مؤتمر ومعرض «شوب توك لوكس» وتعزيز مكانته حدثاً مهماً ضمن أجندة الفعاليات العالمية».