الدورة العاشرة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تنطلق الأربعاء

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق بعد غدا (الأربعاء)، الدورة العاشرة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، التي تقام في مدينة جميرا تحت شعار: (مستقبل مستدام) بحضور نخبة من أبرز الشخصيات والمتحدثين العالميين ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومسؤولي كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة المشاريع.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات أسماء شركائها المُنَظِّمين لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وهم: هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع.

وأعرب معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن سروره بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع، في تنظيم الدورة الجديدة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يُكمل عقده الأول، وسط مؤشرات نجاح عالية من حيث الحضور الكبير، والمشاركة العالمية الواسعة من المتحدثين المتخصصين في إدارة المشاريع في مختلف المجالات، مؤكداً أن المنتدى رسخ مكانته خلال الدورات السابقة، ويعد اليوم منصة عالمية، تستقطب الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الأفكار والحلول الإبداعية في مجال إدارة المشاريع.

التجربة الريادية

وقال الطاير: الشراكة مع الهيئات والمؤسسات، التي تتفرد بخبراتها وتجاربها الطويلة في مجال إدارة المشاريع، ساهمت في تحقيق أهداف المنتدى، من خلال استعراض أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الأفكار والحلول الإبداعية في مجال إدارة المشاريع، وتسليط الضوء على الخبرة الريادية لإمارة دبي في اعتماد أفضل المعايير العالمية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية مثل المطارات والموانئ العملاقة والمشاريع الأيقونية في إمارة دبي، والاستفادة من مخرجات المنتدى في المشاريع المستقبلية التي سيجري تنفيذها.

منصة عالمية

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تنفيذ المشاريع الكبرى الرائدة، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، وضمن هذا النهج، نواصل شراكتنا المثمرة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومشاركتنا السنوية في تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يُعقد برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأضاف: أصبح المنتدى، الذي يُنظم هذا العام تحت شعار: (مستقبل مستدام)، منصة عالمية متميزة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة المشاري، وخلال المنتدى، سنستعرض تجربتنا الرائدة في تطوير بنية تحتية متقدمة للكهرباء والمياه، أسهمت في تحقيق هيئة كهرباء ومياه دبي مراكز ريادية عالمية، حيث تصدرت الهيئة المرتبة الأولى عالمياً في أكثر من 12 مؤشر أداء رئيساً في مجالات عملها، وفقاً لدراسة أجراها استشاري عالمي متخصص.

وأضاف أيضا: كما سنشارك بخبراتنا في تنفيذ مشاريع مبتكرة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، ومن بين هذه المشاريع البارزة، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم في موقع واحد، وفق نموذج المنتِج المستقل للطاقة، وتدعم هذه المبادرات الريادية استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، بما يرسخ مكانة دبي قطباً عالمياً للابتكار والاستدامة.

تمكين القادة

وقال سعادة محمد علي العبّار، مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز: ‎تؤكد الدورة العاشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الدور الحيوي لإدارة المشاريع المبتكرة والمستقبلية في تشكيل مدن مستدامة، ودفع عجلة التحول، والاستعداد لوظائف المستقبل، ومع تطلعنا إلى المستقبل، نركز على تمكين القادة والفرق لتنفيذ مشاريع ليست مؤثرة في الحاضر فحسب، بل تحولية للأجيال القادمة.

المحافظة على البيئة

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: (دي بي ورلد): نفخر بتقديم حلول إدارة المشاريع ذات المستوى العالمي، التي تستند إلى أفضل الممارسات وتدفعها الابتكارات في مجموعة موانئ دبي العالمية.

وأضاف: التزامنا بالتميّز والمحافظة على البيئة والكفاءة التشغيلية يُبرز أسلوب عملنا، ويتجلى هذا التوجه في إعلاننا نقل مقرنا الرئيس العالمي إلى مدينة إكسبو دبي، الذي سيكون معْلَماً بارزاً في مسيرتنا الممتدة لأكثر من نصف قرن، وستضعنا تلك الخطوة في قلب مستقبل دبي، وستعزز التزامنا بالابتكار والاستدامة وتقدم التجارة العالمية.

تبادل الرؤى

وقال السيد بيير لو مان الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع: تقدّم المنطقة بشكل عام ودبي بشكل خاص، دليلاً قوياً على مساهمة المشاريع الناجحة في تحقيق قيمة تُحدث أثراً إيجابياً في الأعمال والاقتصاد والمجتمع.

وأضاف: تُسهم المناقشات التي يشهدها منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دعم الجهود لتوسيع آفاق عمل المشاريع، وتمكين المهنيين من تحمل المسؤولية الكاملة لتحسين النتائج، وتقليل الهدر، والارتقاء بمستوى المهنة والعالم من حولنا.

أطروحات مهمة

تشمل الموضوعات، التي سيناقشها المنتدى في دورته الحالية، عدداً من الأطروحات المهمة من بينها: الإدارة المستدامة للمشاريع، والتنقل المستدام، ومدن المستقبل، والقيادة والاستراتيجية، والتركيز على العميل، والإدارة المرنة، وكفاءة عمليات التشييد، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والتوأم الرقمي والميتافيرس، وتكنولوجيا البلوك تشين، والتأثيرات الجوهرية للذكاء الاصطناعي التوليدي: (GPT).

وسيناقش المنتدى كذلك الاهتمام بالكفاءة وتحسين الأداء، وإدارة المشاريع عن بُعد، والاقتصاد الدائري واقتصاد المشاريع والواقع الافتراضي والمعزز، وإدارة تبادل المعلومات، والتوجهات المستقبلية في إدارة المشاريع، والإدارة الذاتية للمشاريع.

متحدثون عالميون

تجدر الإشارة إلى أن الدورة العاشرة من المنتدى، تستقطب نخبة من المتحدثين، أبرزهم: معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي علياء عبد الله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبيير لومان الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع، وسعادة محمد علي العبّار، مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، والدكتورة عائشة بن بشر، خبيرة التحول الرقمي العالمية، والقائدة الاستراتيجية لمبادرات المدن الذكية، والمتحدث الرئيس للمنتدى السيد آرسين فينجر، المدرب السابق لفريق أرسنال، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية، رئيس تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم: (الفيفا).

كما تشمل القائمة أيضاً شخصيات وأسماء بارزة، محلياً وعالمياً، من قادة إدارة المشاريع الملهمة ومؤثرين عالميين وإقليميين في إدارة المشاريع وكبار المدربين العالميين في إدارة المشاريع، من بينهم: إتيان توبوا، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، وكريس بارتون، مؤسس تطبيق "شازام"، وأريج نقشبندي، رئيس مكتب إدارة المشاريع بصندوق الاستثمارات العامة وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية لإدارة المرافق.

مشاركون دوليون

كما يشارك في المنتدى الحالي شخصيات دولية عالمية في إدارة المشاريع منهم: هاني الشاذلي، الذي يحمل ماجستير في التربية: (M.E.D)، المدير التنفيذي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معهد إدارة المشاريع، وأفدهل عزيز، رئيس قسم الأهداف في: (Conspiracy Of Love)، وهي واحدة من الشركات الاستشارية الرائدة في العالم في مجال الأهداف، ولورا بارنرد، المسؤولة الأولى عن التأثير في (بي إم. أو ستراتيجيز)، وماريتا تشينغ من مؤسسة: (Aubot)، والدكتورة ستيافاني هير، المختصة والباحثة في شؤون التكنولوجيا، والدكتور لافانيون إيكا، أستاذ إدارة المشاريع في كلية تلفر للأعمال بجامعة أوتاوا في كندا، وتيموثي باباندريو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة: (Emer Transport Advisors).

ومن بين المشاركين في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته العاشرة، لينكا بينكوت، كبيرة مستشاري الرئيس التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع: (PMI)، وأمريكو بينتو، العضو المنتدب في التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع بمعهد إدارة المشاريع، وكاثلين والش، الشريك الإداري، في شركة: (Cognilytica)، ومارك ويبستر، نائب الرئيس الأول والمدير العام، في وحدة الصناعات العالمية للبنية التحتية في أوراكل، وفرانك وولترز المدير العام لشركة تيجل بروجيكت جي إم بي إتش.

مؤثرون عالميون

وتضم القائمة أيضاً أهم المؤثرين العالميين والإقليميين في إدارة المشاريع، ومن بينهم: إيان فريزر استشاري الأعمال وهو مؤلف ومتحدث ومدرب، وجان لوك فافرو، الاستشاري المستقل الخبير في إدارة المشاريع، وبريت هارند الاستشاري المستقل الموجه والخبير الاستراتيجي في سيم تيم بارتنرز، وويل جاكسون مور المدير العام للاستدامة، وساديا جنجوا، رئيس برنامج التحول الرقمي ومراقبة مشاريع هيئة موانئ نيويورك ونيوجرسي، والدكتور أوزان كوسيوغلو الرئيس العالمي لقسم نمذجة معلومات البناء في شركة سيمنز إنيرجي، وشون ما كجينيس المصمم التعليمي، وأدريان موري مؤلف كتاب حوكمة المشاريع والبرامج والمحافظ، وهو دليل لأفضل الممارسات العالمية، وأمير مصطفى وهو مدير برامج أول في شركة إيكوم، وإيوا بالارتشيك الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سينرجست، وريكاردو ساستري مارتن من إدارة المشاريع الاستشارية في مايكروسوفت، وخوان تينا مدير الخدمات الرقمية في (كي أي أو للاستشارات العالمية)، وماريوس تسيلياكوس الشريك في شركة فوستر بلاس بارتينز، وليزا وايتيد وهي استشاري ومؤلف، ونيلي ويلسون مدير خدمات الذكاء الاصطناعي في جوجل كلاود، وفيكتوريا ويلهان وهي مهندس تطوير منتجات أول في شركة نايكي، وآلان زوكر المدير والمؤسس في شركة بروجكت مانجمنت اسينشالز.

مدربون عالميون

كما سيشارك في المنتدى عددٌ من كبار المدربين العالميين في إدارة المشاريع ومن بينهم: كريستينا كوسيك مستشارة الأتمتة الذكية في شركة إندبيندت للاستشارات، وباربرا بورتر مدير العمليات في شركة فراجرانس نت دوت كوم، وفيليب بورغيس المدير الأول في بيكون ريد، والدكتورة منى زغيب الشريك المؤسس والإداري في وي غرو مايندز، ورافاييل آني مدير تطوير الأعمال العالمية في معهد إدارة المشاريع (بي. إم. أي)، وأمريكو بينتو العضو المنتدب في التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع: (بي. أم أو. جي إيه).