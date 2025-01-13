«إياتا»: 8.1% ارتفاع الطلب على السفر الجوي في نوفمبر

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ارتفاع الطلب على السفر الجوي في نوفمبر الماضي، موضحاً أن إجمالي الطلب على السفر، ويقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفع 8.1% مقارنة مع نوفمبر من العام الماضي، وارتفعت السعة الإجمالية، التي تقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، 5.7% على أساس سنوي؛ فيما حقق عامل الحمولة مستوى قياسياً ليصل في نوفمبر إلى 83.4% (زيادة بواقع +1.9 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من 2023).

وارتفع الطلب العالمي على السفر 11.6% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وازدادت السعة 8.6% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 83.4% (بزيادة بواقع 2.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023)، وأسهم الأداء القوي لشركات النقل في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق هذا الارتفاع من خانتين في الطلب.

وارتفع الطلب العالمي على السفر المحلي بواقع 3.1% مقارنة مع نوفمبر 2023، وازدادت السعة 1.5% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 83.5% (بزيادة بواقع 1.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).

طلب متزايد

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «استمر نمو الطلب على السفر الجوي في نوفمبر، مع تحقيق ارتفاع إجمالي 8.1%. كما برزت خلال هذا الشهر مشكلات سلسلة التوريد، التي تمنع شركات الطيران من الحصول على الطائرات التي تحتاجها لتلبية الطلب المتزايد، حيث يتخلف نمو السعة عن الطلب بمقدار 2.4 نقطة مئوية، في حين حققت عوامل الحمولة مستويات قياسية. وتفقد شركات الطيران فرصتها لرفع مستوى خدمتها للعملاء وتحديث منتجاتها وتحسين أدائها البيئي بسبب عدم تسليم الطائرات في الوقت المحدد. ويتعين على قطاع تصنيع الطائرات مع حلول 2025 التركيز على إيجاد حل سريع ودائم لمشكلات سلسلة التوريد».

السوق العالمية

وسجلت جميع المناطق نمواً في أسواق السفر الجوي العالمية في نوفمبر 2024، قياساً بالشهر ذاته من العام السابق وحققت أوروبا أعلى عوامل الحمولة (85.0%)، في حين قادت منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو مع ارتفاع 19.9% في الطلب على أساس سنوي.

وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 19.9% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة 16.2% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 84.9% (بزيادة بواقع 2.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).

وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً 9.4% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة 7.1% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 85.0% (بزيادة بواقع +1.8 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).

الشرق الأوسط

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً 8.7% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة 3.9% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 81.0% (بزيادة بواقع 3.6 نقاط مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).

وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعاً 3.1% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 1.6% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 81.0% (بزيادة بواقع +1.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً 11.4% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة 11.9% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 84.4% (بانخفاض بواقع -0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً 12.4% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة 6.0% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 72.9% (زيادة بواقع 4.1 نقاط مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).

أسواق السفر المحلية

وارتفعت إيرادات الركاب لكل كيلومتر محلياً 3.1% عن العام السابق، بانخفاض طفيف عن النمو المسجل في أكتوبر والذي بلغ 3.5%. كما ظهرت علامات النمو المستقر في جميع الأسواق باستثناء الولايات المتحدة التي شهدت انخفاضاً 2.7%، وهو أكبر من الانخفاض المسجل في أكتوبر بنسبة 1.2% على أساس سنوي. ويأتي الانخفاض في إطار التباطؤ الذي تشهده السوق المحلية الأمريكية منذ يونيو 2024، ويعكس بشكل أساسي انخفاض نشاط شركات الطيران منخفضة التكلفة. واستمرت شركات الطيران الرئيسية الأمريكية في تحقيق النمو خلال الفترة ذاتها.